Platin stand bis zuletzt im Schatten von Gold. Vor allem im Jahr 2020 ging die Schere zwischen den beiden Edelmetallen immer weiter auseinander. Während Gold von den Rahmenbedingungen profitieren konnte und bis in den August des vergangenen Jahres hinein eine fulminante Rallybewegung zeigte, hinkte Platin trotz positiver Entwicklung doch beachtlich hinterher.

Mit dem Jahreswechsel startete Platin einen dynamischen Bewegungsimpuls und tritt nun mehr und mehr aus dem bis dato dominierenden Schatten von Gold heraus. Während Gold weiterhin Mühe hat, seine Aufwärtsbewegung wieder anzukurbeln, schnupperte Platin zwischenzeitlich bereits an den 1.300 US-Dollar. Das Preisniveau von 1.300 US-Dollar ist sicherlich kein Vergleich zu den Hochs aus dem Jahr 2008, als sich Platin deutlich über die Marke von 2.000er US-Dollar aufschwingen konnte. Es ist allerdings auch kein Vergleich zum letzten Tief aus dem März 2020, als Platin stark unter Druck stand und große Mühe hatte, oberhalb von 600 US-Dollar zu verbleiben.

Patin profitiert in der aktuellen Phase von einer spannenden Gemengelage. Platin hatte zwischenzeitlich gegenüber den anderen Edelmetallen den Anschluss verloren. Auch in Erholungsphasen wirkte Platin gehemmt und limitiert. Platin geriet ins Hintertreffen. Insofern dürfte sich über die letzten Monate ein gewisses Nachholpotential aufgestaut haben. Die jüngste Preisentwicklung könnte ein Indiz dafür sein, dass es zumindest temporär zu einem Favoritenwechsel kam. Aus charttechnischer Sicht muss man den kräftigen Korrekturimpuls, der im ersten Quartal 2020 über Platin hereinbrach und der sich nach dem Bruch der 800 US-Dollar in einem knackigen Preisverfall in Richtung 600 US-Dollar manifestierte, als Marktbereinigung einordnen.

Platin profitierte zuletzt aber auch von einer veränderten Erwartungshaltung der Marktakteure. Derzeit wird auf eine deutliche Belebung der Nachfrage gesetzt. Die Angebotsseite ist nach wie vor mit einigen Fragezeichen versehen. Und nicht zuletzt dürfte der jüngste Preisanstieg auch spekulatives Interesse geweckt haben.

Schauen wir uns Platin unter charttechnischen Aspekten an. Den ersten charttechnischen Meilenstein erreichte das Edelmetall, als ihm im letzten Jahr die Rückkehr über die wichtige Marke von 800 US-Dollar gelang. Nach vergeblichen Versuchen, auch über die 1.000 US-Dollar zu springen, realisierte Platin Ende 2020 jedoch endlich dieses Vorhaben. Platin hat bereits den nächsten wichtigen Widerstandsbereich im Visier. Wir haben einen 10-Jahres-Chart auf Wochenbasis bemüht, um die Lage adäquat darstellen zu können. Die Widerstände zwischen 1.290 US-Dollar und 1.315 US-Dollar bilden ein massives Cluster. Dieses verstellt wiederum den Weg in Richtung 1.400 US-Dollar.

Nach der zurückliegenden Aufwärtsbewegung sollten Gewinnmitnahmen und Rücksetzer nicht überraschen. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 1.100 US-Dollar begrenzt. Sollte es für Platin jedoch unter die 1.100 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten.