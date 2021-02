Der Philadelphia Gold/Silver Index bewegt sich seit Monaten übergeordnet seitwärts; zuletzt mit leicht negativer Tendenz.

Der Philadelphia Gold/Silver Index bewegt sich seit Monaten übergeordnet seitwärts; zuletzt mit leicht negativer Tendenz. Eine klare Richtung lässt der Index aber nach wie vor vermissen. Die aktuelle Situation bei Gold und Silber sowie die Quartalsberichtssaison der Produzenten, die ihren Höhepunkt allerdings bereits überschritten hat, kreieren eine spannende Gemengelage.

Die Konsolidierung bei Gold und Silber zieht sich. Noch ist kein Ende auszumachen. Das lastet wiederum auf der Kursentwicklung der Produzenten und nimmt ihnen die Kraft. Da half es auch nicht, dass die Quartalsberichtssaison der Produzenten so schlecht nicht lief. Für nachhaltige positive Impulse reichte es aber nicht.

Doch bereits ein flüchtiger Blick auf den Chart offenbart, dass dem Philadelphia Gold/Silver Index richtungsweisende Handelstage ins Haus stehen könnten.

Im Fokus steht unter anderem der Bereich um 131 Punkte. Hier liegt das markante Zwischenhoch aus dem Mai vergangenen Jahres. Dieses Niveau wurde beim Rücksetzer Ende Januar noch einmal erfolgreich getestet, sodass sich dessen Relevanz weiter erhöht haben dürfte. Mit anderen Worten: Sollte es für den Philadelphia Gold/Silver Index signifikant unter die 131 Punkte gehen, ist Vorsicht geboten. Auf der Oberseite gilt es, den Bereich von 150 Punkten, der zuletzt aufwärtsgerichtete Vorstöße limitierte, im Auge zu behalten. Dass sowohl die 38-Tage-Linie als auch die 200-Tage-Linie in der aktuell umkämpften Zone 131 bis 150 Punkte liegen, erhöht die Spannung. Zudem lässt sich die Kursentwicklung in den letzten Handelstagen in das Korsett einer symmetrischen Dreiecksformation pressen, was wiederum ein Indiz für einen baldigen Bewegungsimpuls (in jedwede Richtung) sein könnte.

Kurzum. Im Philadelphia Gold/Silver Index hat sich die Situation zugespitzt. Die beiden wichtigen Kursbereiche liegen unserer Einschätzung nach bei 131 Punkten und 150 Punkten. Während ein Rutsch unter die 131er Marke weiteres Abwärtspotential in Richtung 120 Punkte oder gar 113 Punkte eröffnen würde, stünden dem Philadelphia Gold/Silver Index bei einem Ausbruch über die 150er Marke zahlreiche Widerstände im Weg. Erst ein signifikanter Ausbruch über die 165 Punkte (aktuelles 52-Wochen-Hoch) würde das Chartbild auf der Oberseite klären.