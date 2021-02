25.02.2021 / 07:44 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

München, 25.02.2021



Die Gesellschaft wurde heute darüber informiert, dass die angekündigte Privatplatzierung von 480.000 Aktien der ATOSS Software AG durch Frau Ursula Obereder zu einem Platzierungspreis von EUR 160,00 je Aktie erfolgreich abgeschlossen wurde. Da diese an mehrere Investoren erfolgte ist mit der Umplatzierung der Streubesitz deutlich erhöht und somit die Liquidität in der ATOSS Software AG Aktie gestärkt worden. Zugleich behält der Gründer unverändert die Kontrolle über die Gesellschaft. Der Gründer und Mehrheitsgesellschafter Herr Andreas F.J. Obereder hält weiterhin über die AOB Invest GmbH mehr als 50% der Aktien der ATOSS Software AG und unterliegt wie seine Frau einer Verkaufsbeschränkung für Aktien ("Lock-up") über 180 Tage.



---------------------------------------------------------------------------

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

