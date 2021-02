25.02.2021 / 07:36

PowerTaps Betankungstechnologie der 3. Generation für blauen Wasserstoff kann Überschusselektrizität vor Ort erzeugen



VANCOUVER, British Columbia und Newport Beach, Kalifornien. 25. Februar 2021 - Clean Power Capital Corp. (CSE: MOVE) (FWB: 2K6) (OTC: MOTNF) ("Clean Power" oder das "Unternehmen" oder "MOVE"). Angesichts des jüngsten Unwetters in Texas1, das das Stromnetz überlastete, und anderer kürzlich aufgetretener Überlastungen der Stromnetze, einschließlich in Kalifornien, möchte das Unternehmen die Stromerzeugungsfähigkeit von PowerTaps Modultechnologie hervorheben. Während des Entwurfs der Technologie der 3. Generation erkannte PowerTap Hydrogen Fueling Corp. (PowerTap), dass in Schlüsselmärkten, in denen die Installation von Wasserstofftankstellen geplant ist, möglicherweise Stromversorgungsengpässe auftreten können.

Obwohl zur Erzeugung von blauem Wasserstoff viel weniger Strom benötigt wird als von grünem Wasserstoff2, erkannte PowerTap, dass

Stromversorgungsengpässe den Betrieb seiner Tankstellen beeinträchtigen können. Um dieses potenzielle Problem anzugehen, wird PowerTaps vor Ort installierte Wasserstofftankstelleneinheit der 3. Generation über eine industrielle Wasserstoff-Brennstoffzelle verfügen, mit der überschüssiger Wasserstoff in Strom umgewandelt wird, der für verschiedene Funktionen verwendet werden kann, einschließlich der Versorgung der weiteren Wasserstoffproduktion oder des restlichen

Tankstellen-/Lkw-Raststätten-Betriebs.



Kelley Owen, Chief Operating Officer der PowerTap, erklärte: "Wir haben die patentierte PowerTap-Technologie der 2. Generation genommen, die in privaten und öffentlichen Wasserstofftankstellen in den USA eingesetzt wird, und die Technologie für den kommenden Hydrogen-Highway verbessert."

