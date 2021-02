Neue Studie erachtet Zio by iRhythm zehnfach wirksamer bei proaktiver Identifizierung von Vorhofflimmern und verbesserter Erkennung

iRhythm Technologies, Inc. (NASDAQ:IRTC), ein führender Anbieter von digitalen Gesundheitslösungen mit Schwerpunkt auf der Weiterentwicklung kardialer Behandlungsmethoden, gab heute die Ergebnisse der brandneuen „SCREEN-AF“-Studie, unter der Leitung von Forschern am Sunnybrook Health Sciences Centre in Toronto (Kanada) und Universitätsklinikum Leipzig (Deutschland) bekannt, die in der Fachzeitschrift JAMA Cardiology veröffentlicht wurden.

Die transatlantische klinische Studie zeigte, dass Zio by iRhythm, eine ambulante kardiale Monitoring-Lösung, zu einer zehnfach besseren Erkennung des Vorhofflimmerns (AF) im Vergleich mit Patienten führte, die klinische Standardversorgung erhielten. Bei einem von 20 Patienten in der Herzüberwachungsgruppe wurde der Erhalt einer neuen Diagnose von Vorhofflimmern festgestellt und daher wurde 75 Prozent dieser Patienten anschließend ein Blutverdünnungsmittel zur Vorbeugung von Schlaganfällen verschrieben.