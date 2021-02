Pure Extracts Technologies macht den nächsten Schritt in Richtung Markteinführung neuer Cannabis- und CBD-Produkte.

Der nächste Schritt ist gemacht: Die Extraktionsgesellschaft Pure Extracts Technologies (CSE PULL / WKN A2QJAJ), die sich auf die Sektoren Cannabis, Hanf, funktionale Pilze und Psychedelika ausgerichtet hat, rückt dem Markteintritt mit einer ganzen Reihe neuer Produkte immer näher!

Wie das Unternehmen nämlich brandaktuell meldet, hat der Vertriebspartner der Tochtergesellschaft Pure Extracts Manufacturing einen NNCP-Antrag (Notice of New Cannabis Product) bei Health Canada eingereicht. Darin beantragt man die Zulassung der an Endkunden gerichteten Cannabisprodukte, darunter Cannabisextrakte und Cannabislebensmittel.