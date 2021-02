MPC Capital veröffentlicht Geschäftsbericht 2020 und positioniert sich für weiteres Wachstum durch nachhaltige Investments

- Umsatzanstieg auf EUR 50,5 Mio. und leichte Verbesserung des EBT auf EUR 1,3 Mio.

- Ausrichtung der Unternehmensstruktur auf stark wachsendes Marktumfeld für nachhaltige Investments

- Ausblick 2021: Quotale Konsolidierung von Joint Ventures führt zu geringerem Umsatzniveau bei deutlich verbesserter Profitabilität

- Verkleinerung des Vorstands der MPC Capital AG auf drei Mitglieder



Hamburg, 25. Februar 2021 - Der Hamburger Asset- und Investment-Manager MPC Capital AG (Deutsche Börse, Scale, ISIN DE000A1TNWJ4) veröffentlicht heute den Geschäftsbericht 2020. Demnach konnte der Konzernumsatz im zurückliegenden Jahr aufgrund eines in der zweiten Jahreshälfte wieder auflebenden Transaktionsgeschäfts auf rund EUR 50,5 Mio. (2019: EUR 46,8 Mio.) erhöht werden.

Aus wiederkehrenden Management Services erwirtschaftete MPC Capital im Geschäftsjahr 2020 Erlöse in Höhe von EUR 37,1 Mio. (2019: EUR 39,2 Mio.). Mindernd wirkten sich der Rückgang der Umsatzerlöse aus dem abschmelzenden Retail Business sowie die erstmalige Quotenkonsolidierung von Joint Venture-Gesellschaften im Shipping-Segment aus. Insbesondere das in 2020 neu gebildete Gemeinschaftsunternehmen Wilhelmsen Ahrenkiel Ship Management wird seit Oktober 2020 nach der Methode der Quotenkonsolidierung in den Konzernabschluss einbezogen.

Die Erlöse aus Transaction Services verdoppelten sich aufgrund einer im zweiten Halbjahr 2020 deutlich anziehenden Transaktionstätigkeit im Geschäftsjahr 2020 auf EUR 10,7 Mio. (2019: EUR 5,3 Mio.). Sie umfassten vor allem Transaktionen im Real Estate- und Renewable Energies-Bereich, im zweiten Halbjahr 2020 auch wieder verstärkt im Schifffahrtssegment. Insgesamt lag das von MPC Capital gemanagte Transaktionsvolumen in 2020 bei EUR 1,1 Mrd. Das im Auftrag von institutionellen Investoren verwaltete Vermögen ("Assets under Management") erhöhte sich auf EUR 3,6 Mrd. (2019: EUR 3,5 Mrd.). Inklusive des nicht mehr fortgeführten Retail Business lagen die Gesamt-AuM bei EUR 4,4 Mrd. (EUR 4,5 Mrd.).