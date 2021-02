Partners Life wählt die FINEOS Platform für Schadensfallbearbeitung

Tracey Lonergan, Chief Claims Officer bei Partners Life, äußerte sich über die Entscheidung wie folgt: „Die Schadensfallbearbeitung bildet den Kern des Geschäfts von Partners Life. Bei der Suche nach einem glaubwürdigen Anbieter war es deshalb wichtig, dass dieser die Kompetenz, Erfahrung und Infrastruktur hat, um ein Schadensverwaltungssystem bereitzustellen, das sich in das System von Partners Life integrieren lässt. Darüber hinaus war es uns wichtig, dass der gewählte Anbieter eine starke Bilanz erfolgreicher Implementationen sowie eine solide Akzeptanz seines Schadensverwaltungssystems in der neuseeländischen und australischen Lebens- und Krankenversicherungsindustrie vorweisen kann. FINEOS erfüllte diese Anforderungen. Unsere anfängliche Zusammenarbeit war sehr positiv und wir sind zuversichtlich, dass das Projekt zu hochwertigen Ergebnissen führen wird.“

In einem Kommentar zu dem Abschluss fügte der CEO von FINEOS, Michael Kelly, hinzu: „Wir sind hocherfreut, dass sich Partners Life für die Partnerschaft mit FINEOS entschieden hat und die FINEOS Platform für Lebens- und Krankenversicherungsansprüche einsetzen wird. Die FINEOS Platform umfasst ein markterprobtes, vorkonfiguriertes Paket für die Region, das unter der Bezeichnung LISA (Life Insurance Solutions Australasia) bekannt ist. Dies ist ein spannendes Projekt für uns in Neuseeland. Wir freuen uns auf eine schnelle und reibungslose Systemimplementierung, damit die mit FINEOS verbundenen Vorteile so früh wie möglich genutzt und Kunden sowie unabhängigen Finanzberatern in ganz Neuseeland ein hochklassiger Service bereitgestellt werden kann.