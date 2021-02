Nach 12 Jahren des Bestehens war es an der Zeit, dass Krypto die Anerkennung bekommt, die es verdient.

Schritt für Schritt bahnte sich die Blockchain-Technologie ihren Weg zu öffentlichen Institutionen, nachdem sie Anbieter und Business-Enthusiasten erobert hatte.



Bei all den Problemen, die mit Bankdienstleistungen einhergingen, ist es kein Wunder, dass die Menschen von der Idee der Krypto-Zahlungen - die den Nutzern Daten und finanzielle Sicherheit bieten - so gehyped sind.



"Tokenization" insbesondere bekam sein Rampenlicht aufgrund all der Lösungen, die sie bieten in Bezug auf faire Zahlungen, Darlehen und Stimmen.



Und um den Kryptobereich einen Schritt nach vorne zu bringen, hat ein engagiertes Team einen der faszinierendsten Utility-Token entwickelt, der die Art und Weise, wie wir Krypto sehen, für immer verändern wird - den STC-Token, der seit dem 1. Februar im Rahmen eines eigenen ICO verfügbar ist.



Was ist ein STC-Token?



STC ist das Kern-Utility-Token des Student Coin-Blockchain-Projekts - das die Erstellung von personalisierten Token ohne starke technische Kenntnisse ermöglicht.



Wenn Sie ein Konto auf der Plattform haben, können Sie Folgendes erstellen:

Persönliche Token - einzigartige Vermögenswerte, die an ein einzelnes Konto gebunden sind;

Startup-Token - Vermögenswerte, die Ihnen helfen, Ihren Träumen einen Schritt näher zu kommen;

Unternehmens-Token - einzigartige Vermögenswerte, die an ein einzelnes Unternehmen gebunden sind;

DeFi-Tokens - Vermögenswerte, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Bankaktivitäten ohne den Eingriff Dritter durchzuführen;

NFT Token - übertragbare Token, die den Wechsel zwischen Plattformen ermöglichen.

Alle diese Token werden auf der Grundlage des STC-Tokens bewertet und können für den Austausch, den Handel und sogar für Crowdfunds verwendet werden.



Warum ist der STC Token besonders?



Das, was den STC-Token anderen Token überlegen macht, ist sein Fokus auf die wichtigsten Menschen in der Weltwirtschaft - Studenten.



Sie sind die nächste Generation von Mitarbeitern, die den Erfolg heutiger und zukünftiger Unternehmen prägen werden. Um den Menschen die Chance auf eine bessere Ausbildung zu geben, ist es notwendig, Universitätsprogramme zugänglicher zu machen.



Aber das ist nicht so einfach. Eine Senkung der Studiengebühren führt zu einem geringeren Budget, um sich qualitative Forscher, Lehrer, Programme, internationale Kooperationen und so weiter leisten zu können.



Bis jetzt war die Lösung Bankkredite. Doch mit unserer unberechenbaren Wirtschaft haben die Menschen das Vertrauen in Bankdienstleistungen verloren. Und wer kann es ihnen verdenken?



Daher kam das Team von Student Coin mit einer Lösung, die Studentenkredite dezentralisiert - Crowdfunding mit persönlichen Token.





Wie funktioniert das?



Der zukünftige Student erstellt seinen persönlichen Token. Dieser Token wird auf dem Student Coin-Markt platziert. Die STC-Inhaber kaufen die Token, bis der Student das nötige Geld für die Studiengebühren erhält. Nachdem der Student seinen Abschluss gemacht und einen Job gefunden hat, wird ein Teil seines Gehalts gesperrt, um den Kredit zu bezahlen. Die STC-Inhaber erhalten eine zyklische Gewinnauszahlung für ihr Engagement.

Dieses Projekt wird von über 500 Top-Universitäten weltweit unterstützt, darunter die Harvard University, die University of Manchester und die University of Copenhagen.

Eine einfache Möglichkeit für Studenten, an die Mittel zu kommen, die sie zur Verwirklichung ihrer Träume benötigen. Zumindest ist das der Hauptfokus, aber dieser Prozess kann auch für visionäre Unternehmer durchgeführt werden.



Und das ist nicht der einzige Grund, warum Student Coin hervorsticht. Der Besitz von STC-Tokens gibt den Nutzern die Möglichkeit, über die Entwicklung des Projekts abzustimmen und sogar Petitionen zu unterschreiben, wenn sie benötigt werden. Es ist ein ganzes Ökosystem, das geschaffen wurde, um den Menschen zu geben, was sie brauchen und den Nutzen von Kryptowährungen zu erhöhen.

Wie können Sie STC-Tokens kaufen?



Um Ihre STC-Token so schnell wie möglich zu bekommen, stellen Sie sicher, dass Sie die Student Coin Launchpad ICO nicht verpassen, die bis zum 30. April verfügbar ist.

Obwohl es erst vor 23 Tagen begann, hat das Team bereits STC-Token im Wert von $2 Millionen gesammelt und 35 Phasen abgeschlossen.



Jede Phase, die bis jetzt abgeschlossen wurde, hatte eine harte Obergrenze von 100K USD, und der Preis stieg um 0,0002 USD mit jedem Reload.

Wenn Sie dem ICO beitreten, erhalten Sie nicht nur Zugang zu diesen Token im Voraus, sondern auch zusätzliche Vermögenswerte.



Wenn Sie die ICO Ihren Freunden empfehlen und ihnen einen eindeutigen Empfehlungslink senden, können Sie 20% der ETH verdienen, die von jedem Ihrer Freunde investiert werden, neben 30% ihrer STC-Käufe.



Ihre Freunde erhalten außerdem zusätzliche 5% der gekauften STC.





Wer steht hinter Student Coin?



Hinter Student Coin steht ein engagiertes Team von 44 Personen aus 12 verschiedenen Ländern, die bereit sind, die Nutzbarkeit von Krypto zu erweitern und Lösungen für die Bedürfnisse der Welt zu schaffen. Unter ihnen findet man zum Beispiel den ehemaligen CTO von IBM für Europa oder den Präsidenten des Harvard University Club of Poland.



Bis Ende 2021 plant das Team die Entwicklung und Implementierung einer STC-Börse, eines STC-Terminals und sogar einer STC-App, neben der Notierung des Tokens an großen Kryptobörsen.



Also, wenn diese innovativen Ideen Ihre Aufmerksamkeit erregt haben, nehmen Sie am ICO teil und stellen Sie sicher, dass Sie STC auf sozialen Medien folgen, um über alle Funktionen auf dem Laufenden zu sein.

