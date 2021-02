DGAP-News: Solutiance AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahme

Solutiance AG: Beginn der Bezugsfrist für Kapitalerhöhung



25.02.2021 / 08:34

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Potsdam, 25.02.2021 - Nach der am gestrigen Tag erfolgten Gestattung der Veröffentlichung des Wertpapier-Informationsblatts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des Bezugsangebots im Bundesanzeiger hat am heutigen 25. Februar 2021 die Bezugsfrist für die neuen Aktien aus der am 7. Februar 2021 beschlossenen Kapitalerhöhung begonnen. Die Bezugsfrist endet am 11. März 2021. Das Wertpapier-Informationsblatt steht auf der Website des Unternehmens unter https://solutiance.com/investoren zum Download zur Verfügung.