DFSI-Studie "Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer" 2021 / WWK Leben und Hannoversche sind die zukunftssichersten Gesellschaften (FOTO)

Für die Studie "Die Zukunftssicherheit der deutschen Lebensversicherer 2021" wurden die 60 größten in Deutschland aktiven Lebensversicherer einem harten Fakten-Check unterzogen. Wie schon in den Vorjahren erwies sich die WWK Leben als der Service-Versicherer, der am besten für die Zukunft gerüstet ist. Bei den Direkt-Versicherern schnitt die Hannoversche am besten ab.



Die deutschen Lebensversicherer kommen einfach nicht in ruhiges Fahrwasser. Erst sanken die Zinsen in Folge der Finanz- und Staatsschuldenkrise in bis dahin unbekanntem Ausmaß. Und nun sorgt Corona dafür, dass die Zinsen auf Jahre hinaus niedrig bleiben. "Die bereits lange Zeit extrem niedrigen Zinsen gefährden das bisherige Geschäftsmodell der Lebensversicherer stark", sagt DFSI-Geschäftsführer Thomas Lemke. "Und die Corona-Pandemie lässt eine nachhaltige Zinswende in noch weitere Ferne rücken." Mit gravierenden Folgen für die Branche: "Ich rechne angesichts der massiven Verwerfungen damit, dass ein paar Wettbewerber, die nicht gut gewirtschaftet haben, ausscheiden", erklärte vor kurzem Oliver Bäte, der Chef des Marktführers Allianz.