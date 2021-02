Moovlys Automator-API ist nun über RapidAPI verfügbar

Vancouver (Kanada), 25. Februar 2021. Moovly Media Inc. (TSX-V: MVY, OTC: MVVYF, Frankfurt: 0PV2) („Moovly“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen die Programmierschnittstelle (API) für seine Automatisierungstechnologie, der Automator, über RapidAPI verfügbar gemacht hat. Mit dieser Entwicklung können Dritte nun ganz einfach auf die Leistungsfähigkeit von Moovlys Automator zugreifen. Moovlys Video Automator ist ein leistungsfähiges All-in-One-Tool, mit dem Unternehmen, Organisationen und Marken vorlagenbasierte, individuell zugeschnittene Videos in großen Mengen produzieren und per E-Mail, über soziale Medien oder Drittanwendungen verbreiten können.

RapidAPI ist der weltweit größte API-Marktplatz und wurde von einigen der größten Namen in der Branche finanziert, einschließlich M12 (der Risikokapitalfonds von Microsoft) und Andreessen Horowitz. RapidAPI wird von Millionen von Softwareentwicklern bei Unternehmen wie Hyatt, Delta Airlines und Cisco für die Suche nach und Integration von APIs von Drittanbietern verwendet. Jetzt ist es einfacher, den Automator von Moovly auf der RapidAPI-Plattform zu finden, sich mit diesem zu verbinden und diesen zu verwalten. Ein jedes Unternehmen kann nun die fortschrittlichen Funktionen von Moovly nutzen, um Videos in alle Aspekte ihrer Kommunikationsstrategie aufzunehmen und zu integrieren.

Eine derartige Öffnung der Moovly-API bedeutet auch, dass Unternehmen, die eine Integration mit Moovly anstreben, keine speziellen Engineering-Ressourcen von Moovly benötigen. Damit werden die Ingenieure von Moovly entlastet, sodass sie stattdessen an maßgeschneiderten hochwertigen Integrationen arbeiten können.

Brendon Grunewald, CEO von Moovly, meint dazu: „Integrationen, wie sie von RapidAPI ermöglicht werden, schaffen einen Mehrwert für beide Parteien. Videos sind mittlerweile ein grundlegendes Business-Tool und die Automator-API von Moovly ermöglicht es Unternehmen, ihre Geschichten einfach und kostengünstig mithilfe von Videos zu erzählen. Sehen Sie dies als offene Einladung für eine Integration mit Moovly.“

Nähere Informationen zur API von Moovly erhalten Sie unter: https://www.moovly.com/developers-api

Über Moovly

Moovly ist der führende Anbieter von kreativen cloudbasierten Tools zur Erstellung von spannenden Marketing-, Kommunikations- und Schulungsvideos und -videopräsentationen.