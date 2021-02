Gale und die Bodleian Libraries an der University of Oxford geben die Stipendiaten der Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships bekannt

FARMINGTON HILLS, Michigan, 25. Februar 2021 /PRNewswire/ -- Die Bodleian Libraries und Gale, ein Unternehmen der Cengage-Gruppe, freuen sich, die ersten Stipendiaten des Gale Scholar Asia Pacific, Digital Humanities Oxford Fellowships-Programms bekannt zu geben. Die von Gale gesponsorten Stipendien finanzieren einen dreimonatigen Forschungsaufenthalt an der Universität Oxford für drei Stipendiaten. Die Stipendiaten forschen zu einem Thema aus dem Bereich der digitalen Geisteswissenschaften und nutzen dafür das Centre for Digital Scholarship of the Bodleian Libraries. Das Ziel des Programms ist es, die aufstrebende Forschung im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften in der asiatisch-pazifischen Region zu fördern und den Beitrag nicht-westlicher und regionaler Perspektiven im Bereich der digitalen Geisteswissenschaften voranzutreiben.

Die Bodleian Libraries und Gale möchten den folgenden Kandidaten gratulieren, denen die Stipendien für 2021/2022 verliehen wurden, und die Projekte vorstellen, an denen sie arbeiten werden: