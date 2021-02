FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie der Deutschen Telekom haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Kurz nach dem Handelsstart zogen sie um 2,4 Prozent auf 15,13 Euro an. Einem Händler zufolge profitierten sie vom deutlichen nachbörslichen Kursplus der T-Mobile US -Aktie . Die amerikanische Mobilfunktochter hat sich in einer Auktion Frequenzspektrum gesichert, das für den neuen Mobilfunkstandard 5G verwendet werden kann. Laut der US-Kommunikationsbehörde FCC hat T-Mobile für insgesamt 9,3 Milliarden US-Dollar 142 Lizenzen erworben. Die Konkurrenten von AT&T und vor allem Verizon mussten deutlich tiefer in die Taschen greifen. T-Mobile US hatte den kleineren Rivalen Sprint unter anderem wegen dessen Frequenzausstattung in einem Milliardendeal übernommen.

Ein Händler hob positiv hervor, dass T-Mobile US mit Blick auf 5G in den Vereinigten Staaten vorn mitmischen wolle. "Das dürfte auch die T-Aktie treiben, denn die Bonner sind an T-Mobile US beteiligt", sagte er. Die Papiere von T-Mobile US waren am Vorabend im nachbörslichen US-Handel angesichts der Neuigkeit um 5 Prozent hochgesprungen./ck/men