---------------------------------------------------------------------------

Klinische Studie über Autismus der Nova Mentis wurde von der Ethikkommission genehmigt



Vancouver, British Columbia - 25. Februar 2021 - Nova Mentis Life Science Corp. (CSE: NOVA) (FSE: HN3Q) (OTCQB: LIBFF) ("NOVA" oder das "Unternehmen"), ein führendes Unternehmen in der Entwicklung von Psilocybin und anderen psychedelische Verbindungen mit breiten kognitiven, verhaltensbezogenen und peripheren physiologischen Wirkungen hat die Zulassung für ihr erstes klinisches Programm bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASD) erhalten. Das Unternehmen hat die Genehmigung seines Protokolls für eine Beobachtungsstudie in den USA (NM-101) durch die Ethikkommission (Institutional Review Board, IRB) erhalten: "Microbiotic Diversity in Autism Spectrum Disorder (ASD): Improving Diagnostics by Differentiating Subtypes" (Mikrobiotische Vielfalt bei Autismus-Spektrum-Störungen (ASD): Verbesserung der Diagnose durch Differenzierung von Subtypen).



"Es ist aufregend, eine ethische Genehmigung für unsere klinischen Arbeiten zu haben, da dies den ungedeckten klinischen Bedarf und die Bedeutung dieser Forschung extern bestätigt", erklärte Julia V. Perederiy, PhD, NOVAs leitende Wissenschaftlerin und Hauptprüferin, zu dieser Studie.

Die Institutional Review Boards (IRBs) sind Ethikkommissionen, die der FDA und anderen Aufsichtsbehörden dabei helfen sollen, sicherzustellen, dass Unternehmen strenge Protokollstandards anwenden, und strenge Vorschriften zur ethischen Behandlung der Patienten einhalten. NOVAs IRB-Zulassung zeigt Fortschritte auf dem Weg der Arzneimittelzulassung an und es werden Daten gesammelt, um Gespräche mit Aufsichtsbehörden und den Entwurf nachfolgender Dosierungsstudien für NOVAs führende Arzneimittelkandidaten zu unterstützen.

Die Zielsetzung von NM-101 ist, subtile biologische Muster bei ASD zu identifizieren, die bekannten Verhaltensphänotypen zugrunde liegen können. Positive Ergebnisse werden zur Verbesserung folgender Punkte beitragen: (1) Genauigkeit der Diagnose, (2) Design therapeutischer Moleküle der nächsten Generation und (3) Überwachung des Behandlungseffekts. NOVA nutzt geschützte Algorithmen für maschinelles Lernen und wird verschiedene Biomarker-Datensätze in einen Diagnoseindex aufnehmen, der Darmflora, Epigenetik und kognitive /verhaltensbezogene Bewertungen umfasst.