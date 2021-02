Berlin (ots) -



- Product Excellence Platform (PEP) kombiniert zum ersten Mal eine

unternehmensgerechte SaaS-Testing-Infrastruktur mit einer breiten Palette an

digitalen Testlösungen sowie dem Zugang zur weltweit größten Tester-Community

- Neues SaaS-Produkt: PEP umfasst Applause Codeless Automation (ACA), mit dem

Mitarbeiter Skripte zur Testautomatisierung erstellen können, ohne eine

einzige Zeile Code zu schreiben

- Neue In-Sprint-Testing-Lösung: PEP umfasst Applause In-Sprint Testing (AIST),

um bereits in frühen Entwicklungsphasen Tests durchführen zu können



Applause (https://www.applause.com/de) , der weltweit führende Anbieter für

digitale Qualitätssicherung, stellt heute seine neue Product Excellence Platform

(PEP) vor. Die PEP bietet einen holistischen Qualitätsansatz und kombiniert neue

Softwareprodukte mit einer unternehmensgerechten SaaS-Testing-Infrastruktur,

einem umfassenden Arsenal an digitalen Testing-Lösungen sowie dem Zugang zu

uTest, der größten Tester-Community weltweit. Dieser einheitliche Ansatz bietet

Marken einen detaillierten und umfassenden Einblick in die Qualität und

Vollständigkeit ihrer digitalen Angebote und ermöglicht es Ihnen, digitale

Produkte schneller und zuverlässiger zu veröffentlichen.







die Qualität der digitalen Angebote - darunter mobile Apps, Websites oder

sprachgesteuerte Erlebnisse - entscheidend", erklärt Doron Reuveni, Gründer und

CEO von Applause. "Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, drängt Applause

zunehmend in den Testing-Markt und hat sich von einem Dienstleistungs- und

Lösungsanbieter zu einem Plattformanbieter gewandelt, dessen Plattform die

Produktqualität kontinuierlich steigert. Die PEP ist die erste ganzheitliche

Lösung, mit der Unternehmen die digitale Qualität ihrer Produkte gewährleisten

können. Durch diesen Qualitätsfokus können unsere Kunden sicherstellen, dass

ihre Endnutzer immer wieder auf ihre digitalen Erlebnisse zurückkommen."



Die Applause Product Excellence Platform ist offen und lässt sich zur leichteren

Nutzung in die bestehenden Prozesse der Kunden integrieren. Sie ist auf fünf

Kernsäulen aufgebaut:



1. SaaS-Produkte : Das Angebot umfasst derzeit die SaaS-Produkte Applause

Codeless Automation (ACA) und Bring Your Own Testers (BYOT). Im Laufe des

Jahres wird außerdem ein Test-Case-Management-Produkt gelauncht, das eine

Reihe unterschiedlichster Kundenanforderungen erfüllt.

2. Multi-Point-Testing-Lösungen : Vollständig integrierte Funktionstests sowie

spezialisierte Tests arbeiten auf der PEP zusammen. So lassen sich Seite 2 ► Seite 1 von 3



