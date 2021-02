Modern Meat führt vegane Käselinie Kitscheeze ein

VANCOUVER, BC, 25. Februar 2021 - Modern Meat Inc., (CSE: MEAT) („Modern Meat“) oder (das „Unternehmen“), ein Hersteller preisgekrönter Lebensmittel auf Pflanzenbasis, freut sich bekannt zu geben, dass seine 100%ige Tochtergesellschaft kitskitchen Health Foods Inc. in Kürze eine Auswahl an milchfreien Käsesorten auf den Markt bringen wird. Derzeit werden vier pflanzliche Käsesorten unter dem Namen kitsCheeze entwickelt.