Sweet Earth: Sweet Earth finalisiert INVIMA-Genehmigung für Südamerika

25.02.2021 / 09:26

(CSE: SE)



VANCOUVER, British Columbia. 25. Februar 2021 - Sweet Earth Holdings Corp. (CSE: SE) (FSE: 1KZ1) (OTCQB: SEHCF) ("Sweet Earth", das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen sich auf den Verkauf von Hanfprodukten in Kolumbien vorbereitet , was einen weiteren Vertrieb in Südamerika einschließt. Der lateinamerikanische Hanf-/Cannabismarkt steht weltweit an zweiter Stelle und hat einen Wert von ca. 9,8 Mrd. USD pro Jahr1. Das Fehlen klarer Vorschriften verlangsamt jedoch den Entwicklungsprozess des CBD-Marktes, da CBD in einigen Ländern verschreibungspflichtig ist und andere grenzüberschreitende Verkäufe verbieten. Um Sweet Earths Expansion in Südamerika zu vereinfachen, wurden folgende Schritte unternommen: