Gelingt der Aktie der Befreiungsschlag? Die Aktie der Deutschen Bank lanciert einen Vorstoß auf der Oberseite und befindet sich damit in einer entscheidenden Phase. Eine wichtige Hürde müsste nun allerdings noch signifikant überwunden werden…

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zur Deutschen Bank hieß es am 23.02. unter anderem „[…]Nun gilt es! Die Aktie übt bereits Druck auf den Widerstandsbereich von 10,0 Euro aus. Noch wagt sich der Wert nicht aus der Deckung. Sollte es für die Deutsche-Bank-Aktie über die 10,0 Euro gehen, käme das markante Hoch aus dem Februar, das damals bei 10,3 Euro markiert wurde, in Reichweite. Um das Aufwärtsmomentum nicht wieder zu verlieren, sollte es für die Aktie im besten Fall nun nicht mehr unter die 9,3 Euro gehen. Bei einem Rücksetzer unter die 8,5 Euro würde eine Neubewertung unerlässlich werden.“



Die Aktie scheint die Gunst der Stunde nutzen zu wollen und stößt mit großer Vehemenz über die Marke von 10,0 Euro vor. Aktuell notiert sie auf einem neuen 52-Wochen-Hoch.

Damit steht einem charttechnischen Befreiungsschlag „nur“ noch der Bereich des markanten Hochs von Mitte Februar 2020 im Wege, das damals im Bereich von 10,37 Euro markiert wurde. Auch diese Hürde gilt es, signifikant zu überwinden.

Ausbruchssituationen sind bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Gelingt es nicht, dem Ausbruch Nachdruck und Relevanz zu verleihen, könnte sich der Wind rasch drehen. So muss es für die Deutsche Bank nunmehr darum gehen, die 10,37 Euro zu überspringen und sich darüber festzusetzen. Jeder Tag oberhalb von 10,37 Euro wäre aus bullischer Sicht ein guter Tag. Sollte es in der aktuellen Situation unter die 10,0 Euro gehen, ist allerdings Obacht geboten. Unterhalb von 9,3 Euro wäre unserer Einschätzung nach gar eine Neubewertung der Lage notwendig.