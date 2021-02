--------------------------------------------------------------------------------

Geschäftsberichte/JahresergebnisRanshofen -* Umsatzerlöse mit 904,2 Mio. EUR mengen-, mix- und preisbedingt unterVorjahresniveau (2019: 1.066,0 Mio. EUR)* EBITDA von 108,2 Mio. EUR in herausforderndem Marktumfeld(2019: 143,0 Mio. EUR)* Erfolgreiche Anpassung der Sach- und Strukturkosten an Auslastungsgrad* Ergebnis nach Ertragsteuern mit 11,6 Mio. EUR deutlich positiv(2019: 38,6 Mio. EUR)* Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit mit 107,3 Mio. EUR auf Niveau desEBITDA (2019: 139,9 Mio. EUR)* Free Cashflow mit 45,1 Mio. EUR auf hohem Niveau* Dividendenvorschlag von 0,50 EUR je Aktie* Konsequente Strategieumsetzung: Übernahme Aircraft Philipp, Markteinführungneuer Produkte* Ausblick 2021: Ergebnisprognose aufgrund des unsicheren Marktumfelds verfrühtDas Geschäftsjahr 2020 der AMAG Austria Metall AG war nach einemzufriedenstellenden Start im ersten Quartal stark von den Auswirkungen derCOVID-19-Pandemie geprägt. Auf deutliche Rückgänge der Nachfrage im zweitenQuartal folgte eine leichte Erholung in den Sommermonaten. Vor Jahresende konnteeine spürbare Erholung der Auftragslage in allen AMAG-Kundensegmenten - mitAusnahme des Luftfahrtbereichs - verzeichnet werden.Gerald Mayer, Vorstandsvorsitzender der AMAG: "Das Jahr 2020 zeigte ganzbesonders wie wichtig ein solides Geschäftsmodell und eine stabile finanzielleAufstellung sind. In einer herausfordernden Zeit ist viel gelungen, so haben wirdie Strukturkosten kurzfristig erfolgreich an die niedrigere Auslastungangepasst und in der Krise das Unternehmen auch strategisch weiterentwickelt. Esist beispielsweise gelungen, bei rund 30 Neuprodukten erste Vermarktungserfolgezu erzielen und mit dem Einstieg bei Aircraft Philipp haben wir die Chanceergriffen unsere Wertschöpfungskette zu verlängern."Insgesamt äußerte sich die COVID-19-Pandemie durch eine signifikant geringereNachfrage, vor allem aus dem Transportbereich und dem Handel. Der Gesamtabsatzder AMAG Gruppe lag mit 404.800 Tonnen um rund 8 % unter dem Vorjahresniveau.Ein um gut 4 % niedrigerer durchschnittlicher Aluminiumpreis (1.730 USD/Tonnenach 1.811 USD/Tonne im Jahr 2019) sowie ein stärkerer EUR zum USD nahmen zudemEinfluss auf die Umsatzentwicklung der AMAG. Nach 1.066 Mio. EUR im Vorjahrkonnte im Geschäftsjahr 2020 ein Umsatz von 904,2 Mio. EUR erzielt werden.