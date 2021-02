Adhoc-Meldung: Eine ganz große Überraschung!

Große Überraschung mit wahrscheinlich entsprechend starken Auswirkungen: Wir sehen eine große Kurschance und bei einer Bewertungsanpassung an den unmittelbaren Mitbewerber sogar eine potenzielle Kursvervielfachung.

Die erscheint im direkten Vergleich sogar alles andere als unwahrscheinlich.Die Spekulationen laufen nämlich u.a. auf ein anstehendes “Megaevent”, das im Erfolgsfall eine besonders rasante, aber auch nachhaltige Rallye triggern sollte. Schon eine soeben lancierte Meldung könnte den notwendigen Nährboden bieten…

Wir glauben, dass sich bei der Aktie des noch jungen und aufstrebenden Produzenten Herstellers veganer Lebensmittel Modern Meat aktuell ein Einstieg aufdrängt. Das kanadische Unternehmen hatte schon im Dezember den Einstieg in den riesigen US-Markt angekündigt und in diesen Tagen mit einem Instagram-Post schon einen anstehenden Markenlaunch in diesen Tagen indiziert. In der kanadischen Heimat war man wochenlang komplett ausverkauft. Eine Meldung zum großen US-Launch könnte bei der Aktie von Modern Meat auslösen.

Schon heute überrascht Modern Meat mit einer Meldung, die vor allem am Heimatmarkt sowohl bei Anlegern als auch medial sehr große Aufmerksamkeit bekommen dürfte. –

Ad-hoc-Meldung: Modern Meat steigt in den veganen Käsemarkt (simpliV etc.) ein!

Breaking News:

Modern Meat Introduces Vegan Cheese Line, kitsCheeze

HIER zur Meldung.

Nach der in der kanadischen Heimat sehr erfolgreichen Markteinführung veganer Burgerpatties, Fleischbällchen, Hackfleisch oder den Modern Crab Cakes, dem laut Modern Meat-Gründerin Tara Haddad aktuellen Bestseller des Unternehmens, führt das heute schon preisgekrönte Unternehmen eine vegane Käselinie ein!

Unter der Marke KitsCheeze wird Modern Meat mit vier Käsealternativen einschließlich Crumbled Parmesan, Mozzarella Brine, Cheddar Cheeze sowie einer Reihe von Käsesaucen, einschließlich einer cremigen Mac-n-Cheese-Variante und einer pikant-scharfen Jalapeno-Queso-Nacho-Sauce eine eigene Käselinie einführen. Die Produkte kommen unter der seit einigen Tagen unternehmenseigenen Marke von Kitskitchen auf den Markt.

“Die veganen Käsesorten, die wir hergestellt haben, ähneln in Geschmack und Textur den traditionellen Käsesorten und wir erwarten, dass sie von Verbrauchern, die einen geeigneten Ersatz suchen, sehr gut angenommen werden.“ – Joni Berg, Modern Meat/kitskitchen



Kitskitchen-Gründerin Joni Berg glaubt an einen großen Erfolg der neuen Käselinie von Modern Meat

Die Suppen der seit kurzem zu 100% in Modern Meat Besitz befindlichen Kitskitchen, die von der jungen und erfolgreichen Kanadierin Joni Berg gegründet wurde, befinden sich inzwischen sogar schon in renommierten Handelsketten wie Whole Foods, wahrscheinlich auch ein entscheidender Grund, warum Modern Meat Kitskitchen gekauft hat.

Modern Meat plant nun schon schon im Mai, die eigene Käselinie unter der Marke kitsCheeze über ausgewählte Einzelhändler auf den Markt zu bringen.

KitsCheeze Product Line (CNW Group/Modern Meat Inc.)

Vegane Käseersatzprodukte sind in jüngster Zeit immer mehr gefragt. Schon im letzten Jahr wurden mit Käsealternativen Milliarden umgesetzt. “Ich kann auf vieles verzichten, aber nicht auf Käse”, dürfte so manche(r) Leser(in) schon einmal gehört haben, wenn es in Gesprächen um vegane oder vegetarische Ernährung ging. Inzwischen gibt es bereits einige sehr interessante und spannende Produkte und Experten schätzen den Milliardenmarkt für vegane Käsealternativen für die nächsten Jahre überproportional stark wachsend wachsend ein.

Modern Meat entwickelt sich nun von einem ursprünglichen Hersteller veganer Fleischalternativen ganz klar immer mehr zu einem gut diversifizierten Produzenten veganer Lebensmittel. Wir sehen in der Aktie von Modern Meat derzeit eine der am Markt größten Chancen im Bereich der “Veganaktien”. Die Aktien der uns bekannten Mitbewerber sind bereits “davon geflogen”. Der unmittelbare Mitbewerber in der Heimat, die kanadische The Very Good Food Company”, hat es inzwischen im Peak bereits auf eine Milliardenbewertung gebracht. Hiervon ist Modern Meat noch “meilenweit” entfernt.

Wir meinen, die Aktie von Modern Meat könnte sich bereits kurzfristig auf dem Bewertungsniveau des unmittelbaren Mitbewerbers einpendeln. Bei einer Anpassung müsste die Aktie von Modern Meat schon heute bei über 20,00 $ (CDN) notieren. Der gestrige Schlusskurs an der Heimatbörse in Kanada lag bei unter 4,00 $ (CDN).

Der große US-Markenlaunch ist definitiv ein “Megaevent”, das nun sehr zeitnah zu erwarten sein dürfte!

“Veganraketen” gab es jüngst einige. Aktien von Unternehmen wie Eat Beyond oder The Very Good Food Company legten Kursvervielfachungen binnen Wochen hin. Wir glauben, dass die Aktie von Modern Meat die nächste “Veganrakete” ist und Anleger das aktuell (vergleichsweise sehr niedrig erscheinende) Kursniveau für sich nutzen sollten. Die heutige Meldung über den Produktlaunch der eigenen Käselinie könnte heute schon ordentlich befeuern, bevor eine ganz große Meilensteinmeldung den Aktienkurs in den Himmel schicken könnte:

Ein kürzlich erfolgtes Post des Social-Media-Teams von Modern Meat indiziert den baldigen großen US-Markenlaunch des in der kanadischen Heimat schon heute stark aufstrebenden Unternehmens. Über etliche Wochen war Modern Meat mit seinen Produkten wie den Modern Burger, Modern Crab Cakes (der Bestseller) oder Modern Meat Balls am kanadischen Heimatmarkt vollständig ausverkauft, bevor das Unternehmen eine um ein Vielfaches größere Fabrik bezog.

Auch wurde erst jüngst bekannt, dass gleich zwei neue Handelsketten am kanadischen Heimatmarkt in British Columbia gerade zahlreiche Produkte des aufstrebenden Herstellers von veganen Alternativen von Fleisch- und Seafood-Produkten Modern Meat listen. Die beiden Retailer IGA und Fresh St. Market gehören Georgia Main, einem der wenigen bereits seit über einem Jahrhundert etablierten Lebensmittelhändlern im kanadischen British Columbia.

Lesen Sie hier in einem unserer jüngsten Updates mehr zu Modern Meat und warum wir von überproportional großen Renditechancen überzeugt sind:

Spekulation auf ein “Megaevent”: Kommt schon in diesen Tagen der große Markenlaunch von Modern Meat-Produkten in den USA?

Die Aktie des noch jungen Herstellers von veganen Alternativen von Fleisch- und Seafood-Produkten setzte schon in der vergangenen Woche ein paar Mal ihre Flügel zum potenziellen Abflug an. Wir glauben, dass es nur eine Frage der Zeit sein wird, bis wir einen äußerst signifikanten Ausbruch sehen, der im weiteren Verlauf und insbesondere in Kombination einer potenziellen Meilensteinmeldung eine heftige Kursrallye triggern könnte. Wir meinen, dass es gerade jetzt sehr geschickt sein sollte, noch vor einem der zahlreichen potenziell jederzeit anstehenden “Megaevents”, die allesamt definitiv das Potenzial mitbringen, eine nachhaltige Kursrallye zu triggern, positioniert zu sein. Eines davon, nämlich der der große Markenlaunch von Modern Meat-Produkten in den USA, scheint nun unmittelbar vor der Tür zu stehen:

Das Social-Media-Team von Modern Meat ist offensichtlich schneller als die Investor-Relations-Abteilung des Unternehmens, so ging jüngst folgendes Post auf Instagram live:

Fei übersetzt: “Hey USA, wir befinden uns auf dem Weg vor deine Tür!

An unsere US-Nachbarn, wir sind auf dem Weg zu euch und unsere köstlichen veganen “Crab Cakes”, Fleischbällchen, Burger und Hackfleisch sind mit im Gepäck! #comingsoon #modernmeatintheusa”

HIER zu Modern Meat auf Instagram.

Das Post vor einer wichtigen Ad-hoc-Meldung zum US-Markenlaunch!?

Ende Dezember letzten Jahres wurde der US-Launch erstmals für das erste Quartal 2021 angekündigt. Der in der Nacht auf Samstag veröffentlichte Instagram-Post indiziert ganz deutlich, dass ein für das Unternehmen gewaltiges Megaevent, der US-Markenlaunch, nun in den nächsten Tagen zu erwarten sein dürfte.

Wir rechnen jetzt sehr zeitnah mit einer entsprechenden Ad-hoc-Meldung. Gab es bislang immer wieder hier und da Zweifel, ob der US-Start wirklich schon Anfang 2021 kommen wird, so lösen sich diese ganz offensichtlich gerade in Luft auf. Als Folge erwarten wir einen heftigen Run der Aktie des jetzt wohl in großen Schritten international expandierenden Unternehmens Modern Meat, dessen Produkte am Heimatmarkt über zig Wochen am Stück komplett ausverkauft waren. Inzwischen wurde deshalb auch in Kanada eine um ein Vielfaches größere Fabrik bezogen, um den Bedarf des Marktes überhaupt zufriedenstellen zu können.

Der erfolgreiche Investmentbanker Campbell Becher und Tara Haddad (Gründerin von Modern Meat) vor der neu bezogenen Fabrik im kanadischen Vancouver haben internationale Pläne. Der US-Markenlaunch scheint nun unmittelbar vor der Tür zu stehen

Für die Aktie von Modern Meat ist insbesondere auch im Vergleich zu den Mitbewerbern ganz reichlich Spielraum nach oben. Selbst bei einer Bewertungsanpassung an den lokalen Mitbewerber, dem Start-Up The Very Good Food Company (VERY), müsste die Aktie von Modern Meat aktuell bei über 20,00 $ (CDN) notieren. VERY schaffte es zeitweise sogar bereits auf eine Peakbewertung von fast einer Milliarde Dollar (CDN). Bis dahin müsste sich der Kurs der Modern Meat-Aktie beinahe schon verzehnfachen.

Der Platzhirsch, die international bekannte Beyond Meat, die aus den USA heraus weggestartet ist, bringt es sowieso auf mehr als das HUNDERTFACHE der Bewertung von Modern Meat. Und dennoch sehen wir in Modern Meat eine durchaus ernstzunehmende Konkurrenz für Beyond Meat, schreibt sich Modern Meat auf seine Fahnen, ausschließlich rein natürliche Zutaten für seine Fleisch und Seafood-Alternativen zu verwenden.

Aktueller Beitrag zu Modern Meat in den bekannten Fuchs-Briefen von der Springer Nature – HIER klicken

Die Produkte scheinen dem Publikum in der kanadischen Heimat sehr gut zu munden: Die Modern Crab Cakes entwickeln sich laut Untenehmensgründerin Tara Haddad zum großen Bestseller des Unternehmens. Das Angebot des Unternehmens wird zudem laufend um weitere Produkte (Modern Gyoza u.a.) ergänzt. Hand aufs Herz: Wenn Ihnen sowohl die Burger von Beyond Meat als auch von Modern Meat bestens schmecken, letztere aber ohne künstliche Gesschmacksverstärker oder ungesunde Zusatzstoffe auskommen und preislich ähnlich anzusiedeln sind, welches Produkt würden Sie wählen!? Ja, genau…!

Der Aktienkurs von Modern Meat müsste bei einer Bewertunganpassung an der von The Very Good Food Company aktuell bei über 20,00 $ (CDN) notieren.

Wir glauben jedenfalls, dass Modern Meat ganz kurz vor seinem großen internationalen Durchbruch steht und dass der risikofreudige Anleger noch vor einer womöglich schon sehr zeitnah anstehenden Ad-hoc-Meldung zum großen US-Markenlaunch positioniert sein sollte. – Dieser könnte nach dem jüngst lancierten Instagram-Post wohl tatsächlich “just around the Corner” sein.

Wir sehen jedenfalls jetzt sehr große Kurschancen für risikofreudige Anleger, die in diesen Stunden mutig sind und sich jetzt eine Position ins Depot holen. Anleger konnten schon in 2020 mit Aktien von Produzenten veganer Fleischalternativen enorm viel Geld verdienen. Der Kurs des unmittelbaren kanadischen Mitbewerbers von Modern Meat (Very Good Food) vervielfachte sich nach Bekanntgabe eines in Kanada landesweiten Vertriebsdeals im Oktober, und zwar binnen nur Wochen! Auch der Platzhirsch Beyond Meat war vor allem seit März 2020 für eine sehr ordentliche Rendite gut.

Nach The Very Good Food, Beyond Meat etc: Wir sehen in 2021 das “Modern Meat- Jahr”

Wir glauben, dass 2021 das Jahr für Modern Meat wird, zumal der kanadische Mitbewerber, der bis dato bei weitem nicht das internationale Expansionstempo einer Modern Meat hinlegen konnte, um ein Vielfaches höher bewertet ist. Bei umgerechnet 21,00 $ (CDN) müsste der Aktienkurs von Modern Meat heute bei einer Bewertungsanpassung an den lokalen Mitbewerber stehen. Der Schlusskurs am Montagabend an der Heimatbörse in Kanada lag bei 3,75 $ (CDN).

Wir sehen eine Bewertungsanpassung vor uns, insbesondere wenn jetzt ein erfolgreicher Markteinstieg in den USA gelingt. In Kalifornien soll es losgehen, einen Testproduktionslauf soll ohnehin schon erfolgreich abgeschlossen worden sein. Der Platzhirsch Beyond Meat schaffte aus den USA ein Milliardenimperium und wir trauen Modern Meat schon mittelfristig zu, ebenso einen hohen internationalen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Noch können Anleger im Frühstadium der Unternehmensentwicklung investierten. Wir meinen, das Anleger noch vor dem großen US-Launch investiert sein sollten.

Zusätzlicher Milliardenmarkt: Modern M*lk!

Doch nicht nur der große Markenlaunch in den USA wurde für Q1 2021 angekündigt, auch mit einem Markteintritt in Australien macht Modern Meat jetzt ernst: Ein Deal mit einem Lebensmittelhersteller und etabliertem Vertriebsunternehmen wurde bereits unterzeichnet! Auch aus Australien dürfen Modern Meat-Aktionäre also womöglich sogar schon sehr zeitnah mit weiteren Updates rechnen.

Und als wäre das nicht genug, arbeitet man bei Modern Meat intern auch noch an der Entwicklung einer Produktlinie, die den Eintritt in einen weltweiten Milliardenmarkt ermöglichen sollte: Modern M*lk! Mit der Einführung eigener Milchersatzprodukte wie Oat M*lk, Almond M*lk und der Barista Edition Alternative M*lk könnte ein weiterer ganz großer Wurf gelingen. Mit den Modern M*lk-Produkten soll vor allem eine hochwertige Alternative zu den gängigen Produkten am Markt angeboten werden, bei der die Qualität zählt, und nicht der Preis. Die Modern Almond M*lk soll mehr Nüsse als marktübliche Produkte enthalten und der Geschmack im Vordergrund stehen.

Lesen Sie hier in einer Zusammenfassung unserer jüngsten Updates mehr über Modern Meat und warum wir glauben, dass bei Modern Meat nach Kursexplosionen bei The Very Good Food Company, Beyond Meat oder Eat Beyond die nächste große Kursrallye anstehen könnte:

Das kanadische Pendant zu Modern Meat brachte Anlegern 2020 eine Performance von rund 2.000%. Modern Meat ist aktuell mit rund einem Zehntel der Peakbewertung des lokalen Mitbewerbers bewertet.

Wo wird es die nächste große Rallye geben?

Modern Meat ist für uns ganz klar der Kandidat für eine in unseren Augen längst überfällige Rallye: Die Bewertung liegt ganz erheblich unter der des direkten Mitbewerbers in Kanada: The Very Good Food Company bringt aktuell noch immer fast 650 Mio. Dollar (CDN) auf die Börsenwaage. Auf über 20,00 $ (CDN) müsste die Aktie von Modern Meat steigen, um auf das derzeit selbe Bewertungniveau zu kommen. Einen direkten Vergleich zum Platzhirschen Beyond Meat wollen wir jetzt gar nicht erst anstellen, denn natürlich ist das Unternehmen Beyond Meat, das mit über 11 Mrd. USD bewertet wird, länger am Markt und daher auch viel weiter fortgeschritten.

In Kanada haben wir aber übrigens nicht nur eine Stimme gehört, die zwitscherte, dass die Produkte von Modern Meat deutlich besser schmecken. Laut Unternehmensgründerin Tara Haddad sind diese auch deutlich gesünder. Zahlreiche Wochen war man in Kanada mit seinem Sortiment vollständig ausverkauft, bevor man schließlich eine deutlich größere Fabrik bezog. Der geplante US-Launch könnte dem Platzhirschen definitiv Konkurrenz machen und für Modern Meat den großen Durchbruch bedeuten.

Modern Meat Teil eines neuen Innovationsprojekts des Telekomriesen Telus

HIER mehr lesen.

Modern Meat-Produkte wurden kürzlich auch als Schlüsselprodukte für ein innovatives Projekt vom kanadischen Telekomriesen ausgewählt. Telus wird mit seinem neuen “Smart-Vending-Automaten” künftig Mahlzeiten und Lebensmittel in stark frequentierten Bereichen Kanadas verkaufen. Verbraucher können ihre Mahlzeit direkt am Automaten beziehen.

Modern Meat liefert Schlüsselprodukte für das neue Innovationsprojekt von Telus.

Bei The Very Good Food Company war es die Bekanntgabe eines lokalen kanadischen Vertriebsdeals, woraufhin sich der Kurs binnen Wochen vervielfachte! Mutige Anleger, die frühzeitig eingestiegen sind, dürfen heute unglaublich hohe Zugewinne feiern. Seit IPO im Frühjahr 2020 hatte sich der Kurs im Hoch sogar rund verzwanzigfacht, die Bewertung stieg auf fast eine Milliarde Dollar (CDN). Modern Meat ist aktuell noch bei rund einem Zehntel hiervon bewertet. Zahlreiche “Megaevents”, – der erste Produktlaunch in den USA, der Markteintritt in Australien und einiges mehr stehen ganz offensichtlich schon zeitnah an. Wir sehen eine gewaltige Kurschance vor uns!

The Very Good Food (VERY) brachte 2020 einen fast schon atemberaubenden Glanz in so manches Depot

Bei Bewertungsanpassung an The Very Good Food Company Kurse von deutlich über 20,00 $?

Halten Sie sich eines vor Augen: Modern Meat scheint seinem Mitbewerber VERY jetzt insbesondere in Sachen Internationalität um einige Nasenlängen voraus. Wir sehen wahrhaftig das Potenzial auf eine Bewertungsanpassung auf das Niveau einer The Very Good Food Company: Der Aktienkurs von Modern Meat müsste in dem Fall schon heute bei deutlich über 20,00 $ (CDN) notieren. Wie gesagt, bei VERY war es ein lokaler Vertriebsdeal, der eine Kursvervielfachung binnen weniger Wochen triggerte.

Der im Erfolgsfall größte Hebel: Im Frühstadium investieren

Während heute bekannte Namen der neuen und großen Branche mit veganen Lebensmitteln wie Beyond Meat oder Impossible im Frühstadium akkreditierte Investoren wie Bill Gates, Leonardo Di Cabrio, Jay-Z, Serena Williams oder will.i.am anlockten, die vermutlich mit ihren Investments sehr viel Geld verdienten, haben bei Modern Meat auch nicht akkreditierte Anleger das Privileg, noch in der Frühphase der Unternehmensentwicklung investieren zu dürfen. Der Hebel mit einem Investment im Frühstadium könnte im Erfolgsfall extrem hoch sein, wie schon die Kursentwicklung des unmittelbaren Modern Meat-Mitbewerbers The Very Good Food Company eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte.

Reiche Celebrities wie Rihanna und Jay-Z investieren übrigens weiter in aufstrebende Start-Ups mit veganen Lebensmitteln:

Beide gaben erst im Dezember 2020 Geld für das frauengeführte US-Unternehmen Partake Foods, das vegane Cookies verkauft. Partake Foods hat bereits Listungen bei wichtigen US-Lebensmittelketten wie Sprouts oder auch Whole Foods und laut letzten Medienberichten eine Retailpräsenz bei rund 2.700 Geschäften in den USA. Auch die Produkte von Modern Meat sind im kanadischen Heimatmarkt bei immer mehr wichtigen Retailern vertreten. Dank eines kürzlich abgeschlossenen Deals ist man auch in den USA mit den Marken Sun® und Sunsations® gar bei über 7.000 Geschäften im Angebot. Auch der große US-Launch für Modern Meat-Produkte steht in den Startlöchern!

Rasanter Wachstumskurs

Modern Meat befindet sich an seinem Heimatmarkt in Kanada defitniv auf einem rasanten Wachstumskurs. Die Nachfrage für die Produkte von Modern Meat stieg immer wieder stetig an, war man sogar über etliche Wochen mit seinem Sortiment vollständig ausverkauft, die erste Produktionsstätte platzte förmlich aus allen Nähten und man zog in eine um ein Vielfaches größere Fabrik.

Die Aktie von Modern Meat erscheint in unseren Augen insbesondere im Vergleich zum lokalen Mitbewerber The Very Good Food Company äußerst attraktiv. Vergleichsweise hätte das Papier von Modern Meat jetzt wirklich enormes Aufholpotenzial.

Management kauft lieber Aktien statt Neuwagen

Mit Campbell Becher stieg einer der erfolgreichsten Investmentbanker Kanadas, der für seine vielen erfolgreichen Millonentransaktionen im Venture-Capital-Segment bekannt ist, bei Modern Meat ein: Er kaufte nicht nur selbst Aktien im Wert eines stattlichen Neuwagens, er bekleidet seitdem auch eine Position im Management und dürfte sich vor allem für die zuletzt erfolgreichen Akquisitionen verantwortlich zeichnen.

Ferner geht es seit dem Einstieg Bechers jetzt in riesigen Schritten in Richtung internationale Expansion. Der Einstieg in den US-Markt wurde nicht nur angekündigt, vielmehr hat man ein bereits im kalifornischen Markt etabliertes Produktions- und Vertriebsunternehmen, einen Marktführer in Sachen White-Label-Produktion veganer Lebensmittel, als Partner gewinnen können. Außerdem hat man mit einer offensichtlich strategischen Akquisition bereits die Fühler für den US-Snack- und Süßwarenmarkt ausgestreckt:

Modern Meat: Auch den Snack- und Süßwarenmarkt im Visier!

Quasi über Nacht erhält Modern Meat dank eines Deals mit JDW Distribution und der Akquisition der Marken Sun® und Sunsations® jetzt Zugang zu über 7.000 Stores im US-Markt. Die Sonnenblumen- und Kartoffelchips der Marke Sun® gibt es in über 5.000 US-Stores.

Die veganen Fruchtgummies der Marke Sunsations® in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen gibt es in über 2.500 Geschäften. Die rein natürlichen Sunsations® sind aktuell in sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen (Blaubeere, Traube, Orange, Apfel, Zitrone und Kirsche) vertreten und bestehen aus weichem Pektin, einer gesunden Alternative zu Gelatine.

“If you can make it there, your can make anywhere.”

Dieses Sprichwort dürfte auch bei Modern Meat den Nagel auf den Kopf treffen. Denn in seinem Heimatmarkt ist Modern Meat immer mehr eine feste Größe, ein immer bekannter werdender Name der Branche. Und jetzt, wo der US-Markteinstieg besiegelt ist und, eine weitere Neuigkeit, die uns kürzlich erreichte, sogar Australien auf der Agenda steht, steht es für Modern Meat im wahrsten Sinne des Wortes offen, die Welt zu erobern. Der Branchenprimus Beyond Meat hat aus den USA heraus einen Bekanntheitsgrad erlangt, der seinesgleichen sucht.



Selbst Forbes griff jetzt die signifikanten US-Expansionspläne von Modern Meat auf!

Modern Meat ist mit seinen Produkten 100% natürlich unterwegs und wir wundern uns daher nicht, dass im lokalen Markt in Kanada Modern Meat-Produkte entsprechend krass weggehen. Hätten Sie ein zu 100% natürliches Produkt vor sich, das hervorragend schmeckt und preislich genauso erschwinglich ist, wie das andere aber nicht zu 100% natürliche Produkt, für welches Produkt würden Sie sich entscheiden? Ja, die Antwort liegt auf der Hand, und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Modern Meat jüngst der Nachfrage am Heimatmarkt produktionstechnisch schon gar nicht mehr nachkommen konnten.

Modern Meat hat in unseren Augen Massenpotenzial in den USA und wahrscheinlich wird selbst die jährliche Produktionskapazität von Real Vision Foods, dem kalifornischen Partner von Modern Meat (die Kapazität wurde mit einem jährlichen Großhandelswert von rund 25 Mio. USD Dollar beziffert), schon zeitnah nicht mehr ausreichen. Bewertungtechnisch dürfte sich die Aktie von Modern Meat jetzt jedenfalls schnell zumindest der Bewertung seines unmittelbaren Mitbewerbers The Very Good Food Company in Kanada angleichen.

Testproduktion erfolgreich: US-Markteinstieg mit den Modern Meat-Produkten schon Anfang des Jahres geplant

Ein erster Testlauf der Produktion von Produkten von Modern Meat in Kalifornien konnte bereits erfolgreich abgeschlossen werden. Das Management schickt nun eigene Marketingleute nach Kalifornien, um zusammen mit dem US-Team vor Ort zu arbeiten und einen erfolgreichen Produktlaunch gewährleisten zu können, wie man kürzlich bekannt gab.

Am kanadischen Heimatmarkt hat man sein Verkaufstalent seit Produktstart mit Produkten wie den Modern Meat- Burgerpatties, veganem Hackfleisch, Fleischbällchen oder dem Verkaufsschlager “Modern Crab Cakes” ja schon äußerst eindrucksvoll unter Beweis stellen können.

“Wir befinden uns voll und ganz auf Kurs und sehen unserer Markteinführung in den USA im ersten Quartal mit großer Spannung entgegen. Wir freuen uns sehr, mitteilen zu dürfen, dass sich unsere Produkte nun in der letzten Testphase befinden.” – Tara Haddad, CEO und Gründerin von Modern Meat

Modern Meat betritt nun mit dem für Q1 2021 geplanten US-Launch das Terrain einen der weltweit größte Märkte für vegane Lebensmittel und hat somit wohl auch im Vergleich zu seinem kanadischen Mitbewerber The Very Good Food Company in Sachen Expansion ganz deutlich die Nase vorn. Auch der jetzt bekanntgewordenen Einstieg in den extrem stark wachsenden Markt der Milchersatzprodukte untermalt in unseren Augen eine jetzt entstehende Vorreiterposition.

Zusätzlicher Milliardenmarkt: Modern Meat plant den Launch hochwertiger veganer Milchalternativen

Das könnte ein “ganz großer Wurf” werden: Modern Meat gab kürzlich die Einführung seiner Milchersatzprodukte Oat M*lk, Almond M*lk und Barista Edition Alternative M*lk bekannt. Die in der Pflanzenmilch verwendeten Zutaten sind zu 100 % natürlichen Ursprungs, vegan und gentechnikfrei.

Mit den Modern M*lk-Produkten soll vor allem eine hochwertige Alternative zu den gängigen Produkten am Markt angeboten werden, bei der die Qualität zählt, und nicht der Preis. Die Modern Almond M*lk enthält mehr Nüsse als marktübliche Produkte, wobei der Geschmack im Vordergrund steht. Beim Branding liegt der Fokus auf dem Slogan “Cut Out The Cow”! Er wird auf jeder Packung zu finden sein.

Marktanteil mit Milchersatzprodukten ganz deutlich größer als mit Fleischalternativen: Investmentriese Blackstone mit großem Investment!

Der Markt für Milchersatzprodukte macht einen wesentlichen Anteil am Markt für vegane Lebensmittel aus und beansprucht im Molkereisegment bereits einen Marktanteil von 13 %. Pflanzliche Fleischersatzprodukte hingegen bringen es im Fleischsegment derzeit auf nur 2 %. “Die Entwicklung im Markt für Milchersatzprodukte ist dramatisch: Allein bei der Mandelmilch stieg das Umsatzvolumen im Jahresvergleich auf 1,3 Milliarden Dollar USD (Stand Oktober 2019). Auch die Hafermilch hat dank Unternehmen wie etwa Oatly, das ein astronomisches Wachstum verzeichnet, bei der Nachfrage und Beliebtheit deutlich zugelegt. Seit Jahresbeginn ist hier ein Umsatzplus von 686% zu verbuchen.”

Oatly zählt prominente Investoren wie Oprah Winfrey oder Natalie Portman zu seinen Aktionären. Einer der weltweit größten Investoren im Bereich Alternative Investments, die Blackstone Group, war Lead Investor bei einer 200 Mio. Dollar-Finanzierungsrunde bei Oatly. Der Börsengang von Oatly sei in Planung, wie Forbes in der zweiten Jahreshälfte 2020 berichtete.

“Seit ihrem Markteinstieg haben Unternehmen wie Oatly nicht nur die Konsumenten, sondern auch die Anleger im Sturm erobert. Ich halte es für einen zeitgemäßen Schritt für unser Unternehmen, jetzt in den alternativen Milchmarkt einzusteigen. Das Aufwärts- und Wachstumspotenzial in diesem Markt ist erheblich.” – Campbell Becher, einer der erfolgreichsten Investmentbanker Kanadas und jetzt verantwortlich für Finance and Mergers & Acquisitions bei Modern Meat

Das Unternehmen ist derzeit noch mit der Testung seiner Milchersatzprodukte befasst. Sobald die Tests und auch das behördliche Zulassungsverfahren erfolgreich verlaufen, sollen die Milchersatzprodukte in den Verkauf gebracht werden.

Kanada, USA, Australien… Kommt bald auch Europa?

Das Unternehmen Modern Meat expandiert also jetzt offensichtlich tatsächlich im Eiltempo und es würde uns auch nicht wundern, wenn das aufstrebende Unternehmen, das jüngst mit seinem Sortiment im kanadischen Heimatmarkt immer wieder komplett ausverkauft war, bald auch den europäischen Markt in Angriff nimmt. Aber allein mit Kanada, den USA und jetzt wohl auch schon bald mit Australien befindet sich das Unternehmen ganz klar auf einem extrem starken Wachstums- und Expansionskurs.

Wir kennen aktuell kein weiteres börsennotiertes Unternehmen der Branche, das mit einer Bewertung von deutlich unter 100 Mio. US-Dollar (ca. 82 Mio.) daherkommt und mit einem derartig hohem Tempo international expandiert.

Auch Expansion in Kanada

Ferner expandiert man auch in Kanada und meldete erst vor kurzem den Einstieg in den Markt von Vancouver Island mit der Listung bei der Lebensmittelkette Quality Foods. Quality Foods gehört zu der milliardenschweren Jim Pattison Group in Kanada, die über zahlreiche Lebensmittelketten in Kanada verfügt, wahrlich eine große Marktmacht im kanadischen Markt.

“Wir haben unsere Produkte gerade bei einer der größten und ältesten Einzelhandelsketten auf der Insel gelistet.” – Cassidy McCord, Chief Corporate Officer von Modern Meat

Die Listung bei Quality Foods in Vancouver Island geht mit einer lokalen TV-Kampagne einher. Die Modern Meat-Produkte werden beim führenden lokalen TV-Sender beworben. In Kanada erreicht der Sender rund 15 Mio. Zuschauer und Modern Meat erwartet sich eine deutliche Steigerung des Bekanntheitsgrads und somit wohl auch des Markenwerts, der schon beträchtlich sein dürfte, war man im Heimatmarkt in Kanada jüngst 15 Wochen am Stück Woche für Woche immer wieder mit dem kompletten Sortiment ausverkauft.

Auch ein Vertriebsdeal für den Einstieg in den größten Markt Kanadas steht: Der Launch der Modern Meat-Produkte wie Fleischbällchen, Faschiertes, Burgerpatties oder die einzigartigen Crab Cakes in Ontario steht an.



Im Heimatmarkt: Modern Meat mit eigenen Flagship-Stores! Millionenumsätze!

Modern Meat gab ebenso erst vor kurzem die Positionierung am Heimatmarkt mit eigenen Stores bekannt. Es handelte sich hierbei um die Übernahme von “Health Food/Drink-Bars”. Aufgepasst: Diese machen Millionenumsätze allein im lokalen Markt in British Columbia!

Mit einem kürzlich lancierten Vertriebsdeal mit Grey Jay, einem Marktführer für internationale und lokale Spezialitätenprodukte vor Ort in Kanada, der auch Haribo und Illy-Kaffee in Ontario vertreibt, hat man direkten Zugang zu über 400 Einzelhändlern! Auch SPUD, das ist Kanadas GRÖSSTER Online-Lebensmittelhändler, vertreibt jetzt die Produkte von Modern Meat.



Starkes Wachstum! Eines der großen Markenzeichen von Modern Meat…

Neben dem eingangs erwähnten Investmentbanker Campbell Becher von Haywood kamen in 2020 auch weitere Topmanager und Sales-Experten von Mars und dem Lebensmittelriesen SYSCO zu Modern Meat. Ein weiteres Indiz hierfür, dass starkes Wachstum in den nächsten Wochen und Monaten eines der großen Markenzeichen der Modern Meat-Story sein dürfte. Und dementsprechend sollte auch die Bewertung nachhaltig wachsen. Vor Ort feiert das Unternehmen einen großen Erfolg nach dem anderen: Große Vertriebsunternehmen konnten gewonnen werden und immer mehr Einzelhändler und Lebensmittelketten führen die offensichtlich besonders gefragten von Modern Meat im Sortiment.

Modern Meat könnte also nach Beyond Meat in unseren Augen schon in den nächsten Monaten zu einem weiteren Milliardenkonzern der Brache heranwachsen, was offensichtlich auch Becher so sieht, hätte er sonst wohl kaum seine komfortable Zone als einer der erfolgreichsten Investmentbanker Kanada verlassen und zu Modern Meat gewechselt. Gelingt der Schritt zum Milliardenkonzern, so hat die Aktie von Modern Meat wohl ganz klar den größten Hebel in der Branche, weshalb wir meinen, dass man sich die Aktie von Modern Meat gerade beim jetzt sehr günstig erscheinendem Kursniveau ins Depot legen sollte.

Vegan-Starkoch Doug McNish (über 40.000 Follower auf Instagram) entwickelt jetzt weitere neue Produkte für Modern Meat

Auch einer der weltweit bekanntesten Köche, nahezu schon eine internationale Ikone für vegane Küche, gehört inzwischen zum Produktentwicklungsteam des aufstrebenden kanadischen Produzenten veganer Fleischalternativen: Der Starkoch Doug McNish gilt als einer der besten klassisch ausgebildeten veganen Köche und schafft jetzt ebenfalls bei Modern Meat an.

Für zwei seiner Bücher hat er gar in Paris den französischen Gourmand Award für das jeweils beste vegetarische Kochbuch der Welt erhalten. Es ist ganz offensichtlich die Crème de la Crème, die sich bei jetzt aktuell bei Modern Meat versammelt, um aus dem stark wachsenden Start-up einen international anerkannten Markführer zu machen.

“Sehr große Kurschance”…

Die Aktie von Modern Meat bietet in unseren Augen derzeit eine sehr große Kurschance. Auffällige Insiderkäufe, ständig ausverkaufte Produkte, der fixe Einstieg in den US-Markt und nun auch die geplante Expansion in den Markt für Milchersatzprodukte lassen ein Investment in Modern Meat unserer Meinung nach jetzt äußerst vielversprechend erscheinen.

“Mit einer einfachen Liste von echten, vollwertigen Nahrungsmitteln sticht der Modern Burger selbst seine besten Mitbewerber bei den natürlichen Zutaten aus.” – Tara Haddad, CEO von Modern Meat

Besser als Beyond oder Impossible? Nur natürliche Zutaten, soja- & glutenfrei!

Mit der jüngst mehrfach gezeigten Dynamik im Aktienkurs könnte die Bewertung jetzt sehr rasant steigen. Und Fakt ist wohl: Sehr wohl besteht für Modern Meat ähnlich großes Potenzial wie für den aktuellen (Börsen-)Platzhirschen der Branche: Beyond Meat. Modern Meat hat sich nämlich auf die Fahnen geschrieben, bei seinen Produkten keinerlei künstliche oder ungesunde Zutaten zu verwenden. Die Produkte kommen außerdem ohne Soja oder Weizenprotein aus und sind zu 100% glutenfrei.

Somit spricht Modern Meat im Gegensatz zum bekannten Wettbewerb ein noch größeres Publikum an, denn Allergene sind ein immer größer werdendes Thema in der Ernährung. Der weltweite Markt für Fleischersatzprodukte allein betrug übrigens 2018 rund 10 Mrd. USD, während man diesen bis 2026 auf über 30 Mrd. USD heranwachsen sieht (diese Zahlen stammen übrigens von Erhebungen VOR der Corona-Pandemie und hiermit weltweit verbundenen Skandalen der Fleischindustrie).



Unser Fazit:

Operativ geht es jetzt in extrem großen Schritten nach vorne und auch die Aktie könnte daher sehr schnell zu den größten neuen Gewinnern in diesem vielversprechenden Sektor gehören. Bewertungstechnisch (Marktkapitalisierung) ist sie im Vergleich zu den anderen börsennotierten Mitbewerbern derzeit noch immer ganz klar die günstigste.

Sehen Sie hier ein Video zu Modern Meat und dem aktuellen Produktportfolio:

Informieren Sie sich selbst über Modern Meat:

Webseite: https://www.themodernmeat.com

Modern Meat auf Instagram.

Filings (Börsenbehörden Kanada): www.sedi.ca

Mit besten Empfehlungen

Ihnen wie immer viel Erfolg!

Ihr inult-Team

www.inult.com



HIER geht es zum Aktienkurs von Modern Meat.

