Kann sich die SAP-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem oberen Rand der Tradingrange bei 111 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600) konnte sich von dem im Oktober 2020 durch eine Gewinnwarnung verursachten Kursrutsch auf bis zu 90 Euro wieder deutlich erholen. An der Rekordjagd des deutschen Aktienmarktes beteiligte sich das DAX-Schwergewicht allerdings nicht. Seit dem Jahresbeginn 2021 gab die Aktie, die seit nahezu drei Monaten innerhalb einer Bandbreite von 99 bis 111 Euro gehandelt wird, um drei Prozent nach.

Wegen über den Analystenerwartungen liegenden Anhebung der Dividende um 27 Cent auf 1,85 Euro legte die Aktie im frühen Handel des 25.2.21 zeitweise um ein knappes Prozent zu, konnte den Gewinn in weiterer Folge aber nicht halten. Kann sich die von den meisten Experten nach wie vor zum Kauf empfohlene SAP-Aktie in den nächsten Wochen wieder dem oberen Rand der Tradingrange bei 111 Euro annähern, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.