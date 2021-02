---------------------------------------------------------------------------

Nabaltec AG gelingt Rückkehr auf Wachstumskurs im vierten Quartal 2020

* Umsatz 2020 nach vorläufigen Zahlen bei 159,6 Mio. Euro (2019: 179,0 Mio. Euro)



* Viertes Quartal 2020 mit einem Umsatzplus von 7,7 % auf 40,7 Mio. Euro (viertes Quartal 2019: 37,8 Mio. Euro)



* Vorläufiges operatives Ergebnis (EBIT) liegt aufgrund von Sondereffekten bei -15,9 Mio. Euro (2019: 18,6 Mio. Euro); bereinigtes EBIT bei 9,4 Mio. Euro



* Ausblick für 2021: Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 6 % bis 9 %; EBIT-Marge in der Bandbreite von 8 % bis 10 %



Schwandorf, 25. Februar 2021 - Die Nabaltec AG konnte nach vorläufigen Zahlen im vierten Quartal mit einem Umsatzplus von 7,7 % auf 40,7 Mio. Euro auf ihren langjährigen Wachstumskurs zurückkehren. Die ersten drei Quartale 2020 waren noch stark von der Corona-Pandemie geprägt und verzeichneten jeweils Umsatzrückgänge. Entsprechend hat sich der Konzernumsatz des Jahres 2020 mit 159,6 Mio. Euro um 10,8 % rückläufig gegenüber dem Vorjahr entwickelt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) lag nach vorläufigen Zahlen für das Jahr 2020 bei 23,6 Mio. Euro nach 32,3 Mio. Euro (-26,9 %) im Vorjahr. Beim operativen Ergebnis weist die Nabaltec AG zum Jahresabschluss 2020 ein vorläufiges EBIT in Höhe von -15,9 Mio. Euro nach 18,6 Mio. Euro im Vorjahr aus. Hierin sind eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 23,7 Mio. Euro auf den Buchwert der Sachanlagen bei Nashtec, USA, sowie weitere Sondereffekte in Höhe von 1,6 Mio. Euro enthalten. Auf die Liquidität des Unternehmens haben die Sondereffekte keine Auswirkung.



"Das Jahr 2020 war in jeglicher Hinsicht außergewöhnlich. Die Pandemie sorgte im ersten Halbjahr für einen enormen Absatzeinbruch, und wir mussten frühzeitig unsere Kosten reduzieren, was in großen Teilen auch sehr gut gelungen ist", berichtet Johannes Heckmann, Vorstandsvorsitzender der Nabaltec AG. "Bei unserer Tochtergesellschaft Nashtec in den USA führten die geringere Auslastung und die zu erwartende langsamere Erholung zu einem Impairment und in der Folge zu außerordentlichen Abschreibungen auf den Buchwert der Sachanlagen. Zusätzlich kam es 2020 zu einmaligen Sondereffekten aufgrund der strategischen Entscheidung, unsere Mullit-Produktion im Produktsegment ,Spezialoxide' am Standort Schwandorf einzustellen. Bereinigt um die Sondereffekte haben wir nach vorläufigen Zahlen ein operatives Ergebnis (EBIT) von 9,4 Mio. Euro erzielt bei einer entsprechend bereinigten EBIT-Marge (bezogen auf die Gesamtleistung) von 6,0 %. Vor dem Hintergrund der Pandemie sind wir mit diesem Ergebnis durchaus zufrieden."