WIESBADEN (ots) - Durch den fortgesetzten Lockdown ist der Umsatz der

gewerblichen Wirtschaft in Deutschland im Januar 2021 gegenüber dem Vormonat

stark zurückgegangen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) anhand

vorläufiger Ergebnisse mitteilt, verringerte sich der nominale (nicht

preisbereinigte) Umsatz saison- und kalenderbereinigt um 8,6 %. Nach dem

kontinuierlichen Anstieg seit dem Tiefpunkt im April 2020 ist der Umsatz der

gewerblichen Wirtschaft erstmals wieder gesunken und liegt im Januar 2021 nun

wieder 3,7 % unter dem Niveau vom Februar 2020, dem Monat vor Beginn der

Einschränkungen durch die Corona-Pandemie in Deutschland.



Diese Entwicklung zeigt der Frühindikator für die Konjunkturentwicklung der

gewerblichen Wirtschaft, der aus den monatlichen, noch unvollständig

vorliegenden Umsatzsteuervoranmeldungen ermittelt wird. Er ermöglicht

frühzeitige Aussagen zur Umsatzentwicklung, noch bevor die amtlichen Ergebnisse

aus den Erhebungen nach Wirtschaftsbereichen vorliegen. Die gewerbliche

Wirtschaft umfasst die Bereiche Industrie, Energie- und Wasserversorgung, Bau,

Gastgewerbe sowie Handel und Dienstleistungen.





Die Umsatzentwicklung für Dezember 2020 gegenüber November 2020 wurde anhand dervollständigen Daten um 1,2 Prozentpunkte nach unten von 5,1 % auf 3,9 %revidiert.Methodische HinweiseDer Frühindikator weist noch nicht die methodische Reife und Belastbarkeitamtlicher Statistiken auf und zählt daher zu den experimentellen Daten.Erschwert wird die Entwicklung einer zuverlässigen Methodik durch dieaußergewöhnliche Umsatzentwicklung in den Monaten seit Beginn derCorona-Pandemie in Deutschland. Auch daher kann es zu merklichen Revisionen dervorläufigen Ergebnisse kommen.Der Umsatzindex wird monatlich aktualisiert und auf der Seite "EXDAT -Experimentelle Daten" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes zurVerfügung gestellt.