Hennessy wird der erste globale Spirituosen-Partner der NBA

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Cognac, Frankreich (ots/PRNewswire) - - Mehrjähriger Ausbau der Partnerschaftmacht Hennessy weltweit zum "Official Spirit of the NBA" -Hennessy, der meistverkaufte Cognac der Welt, und die National BasketballAssociation (NBA) gaben heute eine globale Ausweitung ihrer Partnerschaftbekannt, die Hennessy weltweit zum "Official Spirit of the NBA" macht. Diemehrjährige Vereinbarung, die die erste globale Partnerschaft der Liga mit einerSpirituosenmarke darstellt, läutet das nächste Kapitel der Beziehung zwischenHennessy und der NBA ein und erweitert den North American deal (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3057416-1&h=3966104048&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3057416-2%26h%3D3948554255%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.nba.com%252Fnews%252Fnba-hennessy-announce-partnership%26a%3DNorth%2BAmerican%2Bdeal&a=North+American+deal) , der im Februar 2020 bekannt gegeben wurde."Wir fühlen uns durch die Auszeichnung als erster globaler Spirituosenpartner inder Geschichte der NBA sehr geehrt", sagte Julie Nollet, Hennessy global CMO."Die NBA ist mehr als Basketball, und Hennessy ist mehr als Cognac. Wirrepräsentieren globale Gemeinschaften, und diese Partnerschaft befähigt uns, einSpiel und eine Kultur zu unterstützen, die Menschen durch Unterhaltung undKameradschaft zusammenbringt, trotz der aktuellen Herausforderungen, mit denenFans auf der ganzen Welt konfrontiert sind. Wir teilen die Kernwerte der NBA wieIntegrität, Teamwork, Respekt und Innovation, die stärker denn je sind, wenn wirdaran arbeiten, Menschen auf der ganzen Welt zu inspirieren und zu vereinen.""Diese Erweiterung der Partnerschaft markiert einen aufregenden Meilenstein fürdie Liga, da Hennessy der erste globale Spirituosenpartner der NBA wird", sagteDan Rossomondo, NBA Senior Vice President, Media and Business Development. "Wirfreuen uns darauf, weiterhin das Spiel des Basketballs an der Seite dieserikonischen Marke und unserer Fans auf der ganzen Welt zu feiern."Die erweiterte Partnerschaft wird in Afrika, im asiatisch-pazifischen Raum, inEuropa und in Südamerika mit der Einführung einer Adaption der " Hennessy x NBA:Lines (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3057416-1&h=2993783365&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F9Esh_hkRgIw&a=Hennessy+x+NBA%3A+Lines) "-Kampagne ihren Anfangnehmen, die diejenigen feiert, die das Spiel vorantreiben. Fans auf der ganzenWelt werden mit neuen exklusiven Hennessy VS und VSOP Limited Edition Flaschenanstoßen können, die speziell zur Erinnerung an die Partnerschaft entworfen