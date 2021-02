wallstreet:online AG: Rasantes Wachstum durch Brokerage-Geschäft und profitables Geschäftsjahr 2020

Umsatz in 2020 steigt auf Basis vorläufiger Zahlen auf 28 Mio. EUR

Operatives EBITDA vor Investitionen im Bereich Neukundengewinnung Smartbroker/ Sondereffekte bei 11,9 Mio. EUR; EBITDA-Marge bei rund 41%

Smartbroker etabliert sich mit mehr als 80.000 Neukunden unter Deutschlands führenden Online-Brokern

Prognose 2021: Konzernumsatz steigt auf 45 bis 50 Mio. EUR



Berlin, 25. Januar 2021

Die wallstreet:online AG (ISIN DE000A2GS609) konnte ihr profitables Wachstum im Geschäftsjahr 2020 in ihrem Kerngeschäft fortsetzten, gleichzeitig wurde die Positionierung im Bereich Online-Brokergage durch den Smartbroker erfolgreich forciert. Auf Basis vorläufiger und ungeprüfter Zahlen erwirtschaftete die Gesellschaft im abgelaufenen Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Gesamtumsatz i.H.v. ca. 28 Mio. EUR. Erstmalig veröffentlicht wallstreet:online für das Geschäftsjahr 2020 einen konsolidierten Konzernabschluss.

Das konsolidierte operative EBITDA* wird voraussichtlich ca. 4,3 Mio. EUR betragen und liegt damit im Rahmen der zuletzt am 16. September 2020 aktualisierten Guidance. Das Ergebnis wurde maßgeblich durch Investitionen in neue Projekte i.H.v. ca. EUR 7,6 Mio. geprägt, welche im Wesentlichen den Aufwand für die Neukundengewinnung beim Smartbroker betreffen. Ohne diesen Neukundengewinnungsaufwand wurde ein operatives EBITDA i.H.v. ca. 11,9 Mio. EUR erwirtschaftet, was einer EBITDA-Marge von rund 41% entspricht. Die wallstreet:online capital AG wird im Geschäftsjahr 2020 "at equity"-konsolidiert, und trug ca. EUR -0,1 Mio. zum Gruppenergebnis vor Steuern bei.