DGAP-News: The Social Chain AG / Schlagwort(e): Markteinführung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung The Social Chain AG: Neues Dienstleistungskonzept für Markenartikler: Social Chain AG gründet Social Commerce Alliance GmbH 25.02.2021 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Neues Dienstleistungskonzept für Markenartikler:

Social Chain AG gründet Social Commerce Alliance GmbH

Vom ersten Klick bis zum digitalen Point of Sale: Beratung, Strategie und Lösungen entlang der kompletten digitalen Customer Journey

Gründungsgeschäftsführer Christian Rüsken: "Die Social Commerce Alliance bietet kundenzentrierte End-to-End-Lösungen aus Social Media und E-Commerce."

Breites Netzwerk: Zugriff auf 250 Digital-Experten in Berlin, Manchester und New York sowie eigene Social Media Communities und Influencer

Gesamtumsatz der Social Chain AG mit Digital Marketing Services steigt 2021 um 50 Prozent auf 90 Mio. EUR

Wanja S. Oberhof: "Das Geschäft mit innovativen Digital Marketing Services ist für uns ein wichtiges Standbein, sowohl aus unternehmerischer als auch kreativer Sicht."

Berlin, New York, Manchester, 25. Februar 2021. Neues Dienstleistungsmodell für die neue Welt des Handels: Die Social Chain AG (WKN: A1YC99) gründet die Social Commerce Alliance GmbH. Das neue Unternehmen bietet Beratung, Strategie und Lösungen entlang der kompletten digitalen Customer Journey. Bei seinen Angeboten für Marken und Unternehmen bündelt es die gesamte internationale Social-Commerce-Kompetenz der Social Chain AG.

Christian Rüsken, Gründungsgeschäftsführer der Social Commerce Alliance GmbH: "Die Social Chain AG setzt international Maßstäbe beim Thema Social Commerce. Vom ersten Klick bis zum digitalen Point of Sale. Diese Erfahrung beim Aufbau und Vertrieb eigener Marken bietet die Social Commerce Alliance jetzt auch externen Interessenten an. Die Social Chain AG verfügt über ein eingespieltes System aus Kreativ-, Content- und Technologieexperten. Wir können Kunden entlang der gesamten digitalen Customer Journey betreuen. Mit Social Media für das erste "Like" bis zur optimalen Sales Experience für den erfolgreichen Kaufabschluss. Wir treten auch an, um mehr Transparenz und Messbarkeit in das digitale Marketing zu bringen, vor allem bei Direct-to Customer-Produkten. Mit verkaufsorientierten KPIs und erfolgsabhängigen Vergütungsmodellen auch beim Influencer Marketing tragen wir dazu bei, dass die Grenzen zwischen Marketing und Vertrieb fallen."