Wow, Ballard Power Systems hat auch heute wieder richtig Lust auf satte Kurszuwächse auf dem Aktienmarkt! Die Wasserstoff-Branche boomt wieder so richtig, nachdem man eine kurze Schwächephase verkraften musste und starke Einbußen erlitten hatte. Umso stärker ist nun das Comeback, das den Brennstoffzellenherstellern wieder Blut in die Venen pumpt!

Der Handel mit dieser Aktie macht den Anlegern wieder so richtig Spaß. Man kann sich wieder beruhigt hinsetzen und den Aktien beim Arbeiten zuschauen. Zumal Ballard Power auch für die Zukunft bereits die Claims abgesteckt hat und vielversprechende Kooperationen geschnürt hat. Somit lässt sich beruhigt in die Zukunft schauen, ohne sich bei dieser Aktie weitere Sorgen machen zu müssen!

Ballard Power ist also wieder in ruhigere Fahrwasser gelangt und besticht wieder mit einem kontinuierlichen Aufwärtstrend, der die Branche weiter in die Höhe pusht. Hier ist das Investment augenscheinlich gut platziert! Auch heute geht es gegenüber dem Vortag wieder satt nach oben, denn das Plus beträgt aktuell 1,98 Prozent und 0,49 Euro, wodurch der Kurswert bei 25,21 Euro liegt!

