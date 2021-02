Neuer Anlauf zur Überwindung der Teilung Zyperns Ende April

NIKOSIA (dpa-AFX) - Nach monatelangen Unterredungen wollen die Vereinten Nationen (UN) im April neue Gespräche zur Überwindung der seit 1974 andauernden Teilung Zyperns in die Wege leiten. Dies teilte am Donnerstag ein Sprecher des UN-Generalsekretärs mit; Kreise der Regierung in Nikosia bestätigten die Informationen.

Die erste Runde der Gespräche soll vom 27. bis zum 29. April in Genf stattfinden. An den Gesprächen sollen neben den politischen Führern der türkischen und griechischen Zyprer, Ersin Tatar und Nikos Anastasiades, auch Vertreter der drei Garantiemächte der Inselrepublik teilnehmen: Großbritannien, die Türkei und Griechenland.