BAUINDUSTRIE trotzt 2020 der Corona-Krise

- Umsätze steigen um 5,9 %, Auslaufen der MwSt.-Senkung stützt die Bauindustrie

zum Jahresende

- Aufträge legten noch leicht um 0,5 % zu

- Unternehmen schaffen 22.500 neue Arbeitsplätze



"Die Bauunternehmen haben es 2020 geschafft, der Corona-Krise zu trotzen und

ihre Umsätze zu erhöhen. Die Bauwirtschaft erweist sich damit einmal mehr als

Stütze der Gesamtwirtschaft. Geholfen hat hierbei auch die MwSt.-Senkung im

zweiten Halbjahr, deren Auslaufen führte zu einem starken Umsatzanstieg zum

Jahresende. Die Vorzieheffekte werden allerdings dazu führen, dass diese Umsätze

2021 fehlen werden." Mit diesen Worten kommentierte der Vizepräsident Wirtschaft

des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie, Tim Lorenz, die in der neuesten

Ausgabe des Aktuellen Zahlenbildes veröffentlichten Konjunkturindikatoren für

die Bauwirtschaft.





Demnach hätten die Betriebe des Bauhauptgewerbes 2020 einen baugewerblichenUmsatz von 143 Mrd. Euro erwirtschaftet, das seien 5,9 % mehr als 2019 gewesen.Aufgrund der 2020 niedrigeren Preissteigerung, zu der die MwSt.-Senkung sowiedie gesunkenen Materialpreise beigetragen hätten, sei noch ein Zuwachs von real4,5 % geblieben. Der Umsatz der Betriebe mit 20 und mehr Beschäftigten sei 2020um 6,6 % gestiegen (real: +4,1 %), im Dezember sogar um 20,3 % (real: + 18,0 %).Am besten hätte im Gesamtjahr 2020 der Wohnungsbau mit einem Umsatzplus (überalle Betriebe) von nominal 10,5 % abgeschnitten. Die Corona-Krise hätte keinesignifikanten negativen Auswirkungen auf die nach wie vor hohe Nachfrage nachWohnraum gehabt. "Demgegenüber konnte sich der Wirtschaftsbau von derUnsicherheit der Investoren nicht freimachen, der Umsatz lag lediglich umnominal 1,2 % über dem Vorjahresniveau. Im Wirtschaftshochbau war sogar einRückgang um 2,9 % zu verzeichnen", erläuterte Lorenz die unterschiedlicheEntwicklung innerhalb der Bausparten. Die Kompensation der Gewerbesteuerausfällebei den Gemeinden durch Bund und Länder hätte dagegen stützend gewirkt: DerUmsatz im Öffentlichen Bau hätte um nominal 6,2 % zugelegt."Um die zusätzliche Produktion zu stemmen, haben die Betriebe - trotz erhöhterKurzarbeit - ihren Personalbestand um 22.500 bzw. 2,6 % auf 893.000 Beschäftigteim Jahresdurchschnitt 2020 aufgestockt. Damit hat die Branche seit dem Tiefpunktim Jahr 2009 mehr als 188.000 neue Stellen geschaffen", beschrieb Lorenz dieArbeitsmarktsituation am Bau. "Die Bauunternehmen haben somit - trotz derzunehmenden Unsicherheit - ihre Kapazitäten weiter erhöht."Für 2021 ist die Branche aber nicht mehr ganz so optimistisch. "Für dieses Jahrgehen wir heute nur von einer nominalen Umsatzstagnation aus, real dürfte das