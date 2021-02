Ecoppia stärkt seine Präsenz im Nahen Osten mit erstem Projekt in Ägypten

Ecoppia (TASE:ECPA) , , Pionier und weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für die PV-Solarbranche, meldete heute ein neues Projekt in einem der weltweit größten Solarparks, der in BenBan, Ägypten, gelegen ist.

Ecoppia's light-weighted T4 solution, designed especially for Single Axis trackers. Completely autonomous, water-free, and energy independent. (Photo: Business Wire)

Der BenBan-Solarpark in der Nähe der Stadt Aswan im Süden Ägyptens hat eine Gesamtkapazität von 1.650 MWp. Dies entspricht einer Jahresproduktion von rund 3,8 TW. Der Solarpark erstreckt sich über fast 40 km. Einerseits kommt die Anlage in den Genuss hoher Sonneneinstrahlungswerte, andererseits besteht ein hohes Verschmutzungs- und Wüstensandaufkommen, so dass häufige Reinigungen für eine stetige und optimale Solarstromproduktion erforderlich sind.

Die Roboterlösungen von Ecoppia sind nachweislich äußerst effektiv und reinigen jede Nacht fast 10 Millionen Sonnenkollektoren in rauen klimatischen Bedingungen. Weltweit sind sie auf Solaranlagen mit einer Gesamtproduktion von rund 2.500 MW im Einsatz.

Die Roboter sind nicht nur effektiv, sondern arbeiten auch nachweislich ganz sicher und zuverlässig auf allen Arten von Solarmodulen, darunter Glas-Glas- und bifaziale Module.

Die einzigartigen Roboterlösungen von Ecoppia sind vollständig autonom, wasserlos und energieunabhängig, so dass Solaranlagenbesitzer in den Genuss ganzjähriger Spitzenleistung kommen und gleichzeitig ihre Bedienungs- und Instandhaltungskosten und insgesamt ihre Stromgestehungskosten (LCOE) senken können.

Bei dem Projekt in BenBan kommt die leichte Lösung Ecoppia T4 zum Einsatz, die speziell für einachsige Tracker entwickelt wurde.

Dies ist ein weiterer Vertrauensbeweis führender multinationaler Energie-Unternehmen in Ecoppia auf dem Fuße der bereits existierenden langfristigen Aufträge von Marktführern wie u. a. Engie, EDF, First Solar, Fortum, ReNew Power und Azure Power.

„Wir freuen uns, bei der Nachhaltigkeitsrevolution in Nahen Osten mitzumachen“, so Jean Scemama, CEO von Ecoppia. „Als führender Anbieter von robotergestützten Reinigungslösungen für die Solarbranche ist der Eintritt in ein neues Land ein wichtiger Meilenstein im Wachstum des Unternehmens. Dies gilt umso mehr, wenn es sich bei dem Projekt um einen der größten und bedeutendsten Solarparks der Welt handelt“, fügte er hinzu.

„Mit unserer beispiellosen Erfahrung in der Region – wir sind seit Anfang 2014 im Nahen Osten tätig – können wir einen wertvollen Beitrag zu solchen Projekten leisten. Dabei beobachten wir, dass immer mehr Energie-Unternehmen eine vollständige Automatisierung ihrer Bedienungs- und Instandhaltungsaktivitäten anstreben“, sagte Scemama abschließend.

Über Ecoppia

Mit Auftragsprojekten von mehr als 16 GW ist Ecoppia (TASE: ECPA) ein Pionier und weltweit führender Anbieter von Roboterlösungen für die PV-Solarbranche. Die cloudbasierten, wasserlosen autonomen Robotersysteme von Ecoppia entfernen täglich Staub von Solarmodulen und nutzen dabei ausgereifte Technologie und hochmoderne Business-Intelligence-Funktionen. Die fernverwaltete und ferngesteuerte Ecoppia-Plattform sorgt dafür, dass Solaranlagen mit minimalen Kosten und menschlichen Eingriffen anhaltende Spitzenleistungen erbringen können. Die unternehmenseigenen Algorithmen und Roboterlösungen von Ecoppia machen die routinemäßige Bedienung und Instandhaltung von Solaranlagen sicherer, effizienter und zuverlässiger. Ecoppia befindet sich im Privatbesitz und erhält finanzielle Unterstützung von bedeutenden internationalen Investmentfonds. Das Unternehmen arbeitet mit den weltweit größten Energieunternehmen zusammen und reinigt täglich Millionen von Solarmodulen. Weitere Informationen finden Sie unter www.ecoppia.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

