Einen wichtigen Fortschritt meldet heute die kanadische Nova Mentis Life Science.

Ein großer Fortschritt für Nova Mentis Life Science (CSE NOVA / FWB HN3Q): Die Gesellschaft, die sich der Entwicklung psychedelischer Medikamente zur Behandlung von Ausprägung des Autismusspektrums verschrieben hat, erhielt brandaktuell die Zustimmung zu einem ersten klinischen Forschungsprogramm zu diesem Thema.

Wie Nova Mentis nämlich mitteilte, hat man die Genehmigung des Institutional Review Board (IRB) für das Protokoll einer in den USA durchzuführenden Beobachtungsstudie mit dem Titel „Microbiotic Diversity in Autism Spectrum Disorder (ASD): Improving Diagnostics by Differentiating Subtypes.“ erhalten! Damit, so Julia V. Perederiy, Novas wissenschaftliche Leiterin, habe man die ethische Zustimmung zu den klinischen Untersuchungen erhalten – und die externe Bestätigung, dass es sich um einen ungedeckten klinischen Bedarf und damit um wichtige Forschung handelt!