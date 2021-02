Anlegerverlag AIXTRON geht richtig ab! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 25.02.2021, 11:32 | 39 | 0 | 0 25.02.2021, 11:32 | Foto: www.anlegerverlag.de AIXTRON ist heute im Bullenmodus. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund vierzehn Prozent. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Beginnt dadurch nun ein neuer Siegeszug oder ist das nur ein kurzes Aufbäumen? Download-Tipp: Pünktlich zum anstehenden Jahreswechsel möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger die Aktien mit den größten Gewinnchancen für 2021 präsentieren. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Mit dem Anstieg auf 19,54 Euro hat sich die Technik massiv verbessert. Denn dieses Plus beschert der Aktie einen neuen wichtigen Hochpunkt. Wenn bis zum Handelsende nichts mehr passiert, überbietet der Titel schließlich sein 4-Wochen-Hoch. Dieser Wendepunkt wurde bis dato bei 18,30 EUR ausgelotet. Bei AIXTRON geht es jetzt also besonders hoch her! Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich gibt es durch die höheren Kurse dafür heute einen ordentlichen Rabatt. Alle AIXTRON-Aktionäre finden in der heutigen Entwicklung dagegen eine Bestätigung. Fazit: Wie geht es bei AIXTRON jetzt weiter? Kann die Aktie 2021 positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer