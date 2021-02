---------------------------------------------------------------------------

25. Februar 2021



Europäische Anlage für Batterieanoden-Material



Australische und europäische Anlagen werden zusammen voraussichtlich 40.000 Tonnen Batteriegraphit jährlich produzieren



EcoGraf Limited (EcoGraf oder das Unternehmen) (ASX: EGR, Frankfurt: FMK, WKN: A2PW0M) freut sich nach der erfolgreichen Kapitalbeschaffung des Unternehmens (siehe Meldung vom 12. Februar 2021: EcoGraf schließt für schnelleren Bau einer australischen Anlage für Batterieanodenmaterial erfolgreich institutionelle Platzierung in Höhe von 54,6 Mio. AUD ab), welche Eckpfeiler-Investitionen von verschiedenen bedeutenden institutionellen Investoren anlockte, ein Update bekannt zu geben.

Die Kapitalbeschaffung versetzt EcoGraf in die Lage, den Bau und die Inbetriebnahme des kommerziellen Betriebs in seiner ersten Anlage in Westaustralien abzuschließen. Diese basiert auf einer anfänglichen Produktionskapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr und ist darauf ausgerichtet, für den Lithium-Ionen-Batteriemarkt schnell auf 20.000 Tonnen Batteriegraphit erweitert zu werden. Diese Produktion soll plangemäß das erwartete Nachfragewachstum in Asien befriedigen, welches durch die in dieser Weltregion stattfindenden Investitionen in Batteriefabriken entsteht, und für erste Anforderungen der Produktentwicklung in Europa zu Verfügung stehen. Wie bereits angekündigt, schließt GR Engineering derzeit die technische Detailplanung als Vorstufe zum Baubeginn ab.

Neben dem beträchtlichen Wachstum in Asien werden derzeit in Europa noch nie dagewesene Investitionen getätigt, um eine autarke und nachhaltige Lieferkette zur Batterieproduktion aufzubauen, um die europäische Elektrofahrzeugindustrie zu unterstützen.



In ganz Europa sind positive Gesetzesänderungen und attraktive Anreize geschaffen worden, um Investitionen in die Elektrofahrzeug-Lieferkette innerhalb der Europäischen Union zu erleichtern. Dazu gehören weitere 2,9 Milliarden Euro an Fördermitteln, um produktive Investitionen und Innovationen in der Batterie-Lieferkette schneller voranzubringen. Infolgedessen und als Teil seines längerfristigen Geschäftsplans evaluiert EcoGraf seit einiger Zeit die Platzierung einer zweiten Batteriegraphit-Produktionsanlage in Europa, um vor allem die wachsende Nachfrage in Europa zu bedienen.