JEFFERIES belässt TELEFONICA SA auf 'Underperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Telefonica nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3,20 Euro belassen. Das Zahlenwerk der Telekomgesellschaft zeuge von einer weiterhin beeinträchtigten Entwicklung, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick deute auf eine Stabilisierung hin./mf/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 03:01 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2021 / 03:01 / ET