Hamburg (ots) -- Jede*r zehnte Deutsche hat in der Krise Schulden aufgenommen, ebenso vielekonnten Verbindlichkeiten nicht begleichen- Vor allem die Lebenshaltungskosten führten zu Verschuldung- Alleinerziehende (26 Prozent) und junge Menschen (18 Prozent) sindüberproportional betroffenDie Corona-Pandemie hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Konsumverhalten unddie finanzielle Situation vieler Verbraucher*innen in Deutschland: In Folge desAusbruchs von Covid-19 sah sich etwa jede*r Zehnte (12 Prozent) gezwungen,Schulden aufzunehmen. Das zeigt der aktuelle Covid-19 Finanzreport desFinanzdienstleisters und -investors EOS(https://de.eos-solutions.com/covid19-report-2021) mit einer repräsentativenUmfrage in fünf europäischen Ländern. Demnach mussten sich die Befragtenhierzulande vor allem Geld leihen, um ihren Alltag zu bestreiten: Für dielaufenden Lebenshaltungskosten haben 39 Prozent der verschuldeten Deutschen Anleihen gemacht, gefolgt von Wohnkosten (29 Prozent) und Ausgaben für dieGesundheit (20 Prozent). Die Höhe der Schulden betrug bei der Mehrheit (57Prozent) bis zu 2.500 Euro, bei 40 Prozent der Verschuldeten lag sie darüber.Problematisch: 12 Prozent der Befragten gaben an, seit Beginn der PandemieVerbindlichkeiten nicht mehr zurückzahlen zu können."Wir befinden uns derzeit in einer kaum abzuschätzenden und schwer planbarenAusnahmesituation, mit der niemand gerechnet hat. Wenn einige Menschen daraufhingezwungen sind, für lebensnotwendige Dinge vorrübergehend Schulden aufzunehmen,ist das mehr als verständlich. Kritisch wird es aber, wenn sie ihrenVerpflichtungen in der Folge nicht mehr nachkommen können", erklärt AndreasKropp, Geschäftsführer der EOS Gruppe und zuständig für den deutschen Markt.Alleinerziehende und jüngere Menschen leiden besonders unter der KriseDie Pandemie trifft Alleinerziehende am stärksten: Jede*r Vierte (26 Prozent)von ihnen gab an, in Folge von Covid-19 Schulden gemacht zu haben, 23 Prozentsind sogar in die Überschuldung gerutscht. Zudem befürchten 39 Prozent deralleinstehenden Eltern, sich in den kommenden sechs Monaten infolge derCorona-Krise Geld leihen zu müssen. Eine weitere Bevölkerungsgruppe mitüberdurchschnittlich hoher finanzieller Belastung stellen junge Menschenzwischen 18 und 29 Jahren dar. Von ihnen gaben 18 Prozent an, sich wegen derPandemie verschuldet zu haben. Zum Vergleich: In der Gruppe der 50- bis65-Jährigen waren es nur 6 Prozent. Zudem fürchten 31 Prozent der jüngerenGeneration, zukünftig Schulden aufzunehmen zu müssen, während es unter den