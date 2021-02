BAADER BANK belässt Dürr auf 'Add'

MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat Dürr nach vorläufigen Jahreszahlen auf "Add" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Der Maschinen- und Anlagenbauer habe wie geplant abgeschnitten und auch die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Peter Rothenaicher in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Umsatz- und Ergebnisausblick auf 2021 sei indes vorsichtig./gl/nasVeröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2021 / 08:29 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / CET