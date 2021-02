Bayer geht vorsichtig ins neue Jahr

(Neu: Analyst im vierten Absatz, Erwartungen an Eylea 2021 im neunten Absatz, Äußerungen von Baumann sowie Glyphosat-Details in den letzten drei Absätzen)

Die Aktien gerieten deutlich unter Druck und fielen bis zum Mittag als Schlusslicht im Dax um rund 3,63 Prozent auf 53,11 Euro. Analyst Gunther Zechmann von Bernstein Research sprach in einer ersten Reaktion von einem überraschend schwachen Ausblick. Zudem sei es im Schlussquartal auch wegen des Agrargeschäfts beim Gewinn nicht so gut gelaufen wie erwartet.

Vom Umsatz sollen 2021 rund 26 Prozent als Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) sowie vor Sondereffekten hängen bleiben, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Damit stellt Bayer ein operatives Ergebnis von 10,5 bis 10,8 Milliarden in Aussicht und damit weniger als 2020. Der derzeit starke Euro hemmt dabei die Entwicklung. Nimmt man die Wechselkurseffekte heraus, prognostiziert Baumann einen Umsatz von etwa 42 bis 43 Milliarden Euro, was auf dieser Basis ein leichter Anstieg wäre. Das bereinigte Ebitda läge dann bei 11,2 bis 11,5 Milliarden Euro.

Analyst Richard Vosser von der Bank JPMorgen rechnet mit einem deutlichen Rückgang der Markterwartungen für 2021. Ein wenig mildern könne die Enttäuschung laut dem Experten nur die Hoffnung auf den Kapitalmarkttag im März, auf dem die mittelfristigen Ziele vorgestellt werden sollen, sowie eine eventuell günstige Entwicklung im US-Glyphosat-Rechtsstreit in den kommenden Wochen.

Bereits 2020 hatten insbesondere die schwachen Währungen Lateinamerikas auf der Geschäftsentwicklung gelastet. Der operative Gewinn stagnierte im vergangenen Jahr bei knapp 11,5 Milliarden Euro. Der Umsatz schrumpfte wegen des starken Euros sogar um knapp fünf Prozent auf 41,4 Milliarden Euro. Die Währungsbelastungen herausgerechnet wäre es ein kleines Plus gewesen. Hinzu kamen Milliardenrückstellungen für die Glyphosat-Rechtstreitigkeiten in den USA und hohe Abschreibungen in der Agrarsparte. Unter dem Strich stand daher ein Verlust von 10,5 Milliarden Euro. Im Jahr davor war es noch ein Plus von 4,1 Milliarden Euro gewesen.