FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat das Kursziel für Puma SE nach Zahlen von 65 auf 70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das vierte Quartal des Sportartikelherstellers sei durch geschlossene Läden und andere außergewöhnliche Faktoren merklich beeinträchtigt worden, schrieb Analyst Jonathan Jayarajan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das sollte sich vom zweiten Quartal an aber wieder bessern. Positive Impulse dürften von den Olympischen Spielen ausgehen./mf/nas

