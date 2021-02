DGAP-News raabkarcher: Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher. Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 25.02.2021, 12:35 | 46 | 0 | 0 25.02.2021, 12:35 | raabkarcher: Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher. Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum ^

DGAP-News: raabkarcher / Schlagwort(e): Sonstiges/Umsatzentwicklung raabkarcher: Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher. Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum

25.02.2021 / 12:35

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum Der starke Generalist im Markennetzwerk von STARK Deutschland, Raab Karcher, beliefert Gewerbetreibende und Privatkunden in ganz Deutschland mit einem gewerkeübergreifenden Sortiment - individuell und schnell. Daran arbeiten rund 3.800 Mitarbeiter in derzeit 119 Niederlassungen bundesweit. Am 01. März 2021 eröffnet Raab Karcher einen neuen Standort in Bochum und baut die Präsenz im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands, weiter aus. Raab Karcher ist professioneller Partner für alle Themen rund ums Bauen und unterstützt Bauunternehmer, Handwerker, Architekten und private Bauherren sowie Ämter und Behörden dabei, stets die passende Lösung für ihr Bauprojekt zu finden. Dabei handelt Raab Karcher nach dem Leistungsgrundsatz: "Wir geben alles für Sie."

Der neue Bochumer Standort eröffnet zum März im Geisental 14 in 44805 Bochum. Zuvor war an gleicher Stelle ein PLATTFORM-Handwerker-Fachmarkt ansässig.

"Mit der Neueröffnung in Bochum sind wir nun noch dichter an unseren Kunden. In einem der größten Ballungszentren Europas können wir so maximale Erreichbarkeit sicherstellen. Alle unsere Standorte im Ruhrgebiet liegen jeweils nur maximal 10 km vom nächsten Standort entfernt.", erklärt der Niederlassungsleiter des neuen Standorts in Bochum, Sven Seeland. "Kompetent, verfügbar, zuverlässig - dafür stehen wir mit einem Team von über 100 Kolleginnen und Kollegen im Ruhrgebiet. Der neue Standort macht unser Niederlassungsnetzwerk nun noch enger: Der Weg zu uns bleibt immer überschaubar und schafft Freiräume für unsere Kunden. Außerdem profitieren sie von einem größeren Sortiment. Wir liefern die Produkte genau dann, wenn sie gebraucht werden - auch unter komplexen Bedingungen am Bau und im Umfeld der Baustellen.", ergänzt Steffen Grottian, Geschäftsleiter Geschäftsfeld Nord-West.

Seite 2 ► Seite 1 von 3



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer