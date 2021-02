Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Apple Watch wird von mehr als 100 Millionen Menschen weltweit am Handgelenkgetragen, lauten aktuelle Schätzungen. "Das sind nicht bloße Chronometer,sondern auch Gesundheitstracker", sagt Hyun-Min Moon, der CEO desGesundheitsportals http://www.health-rise.de . Er warnt: "Es ist absehbar, dassApple und andere Digitalgiganten in den nächsten Jahren massiv in denGesundheitsmarkt eindringen werden. Doch das Gesundheitswesen sollte besser einenationale Angelegenheit bleiben, wie die aktuelle Pandemie zeigt. Es ist daherhöchste Zeit, jetzt die Weichen für ein digitales Gesundheitswesen inDeutschland zu stellen, statt abzuwarten, bis Apple & Co einenHealth-Care-Service vorstellen, der sagen wir Health+ heißt in Anlehnung anApples Fitness+."Hyun-Min Moon veranschaulicht ein mögliches Zukunftsszenario: "Millionen vonMenschen werden geneigt sein, ihre von der Smartwatch erfassten Vitalwertefortlaufend an einen Service wie Health+ zu übermitteln, wenn ihnen im Gegenzugeine kostenfreie oder preiswerte permanente Überwachung ihres persönlichenGesundheitszustands gewährt wird. Das ist wie ein Arzt, den man ständig an derSeite hat und der sich um einen kümmert. Im nächsten Schritt könnten Arztpraxenund Kliniken von Apple & Co in einem Netzwerk zusammengefasst und sozusagenzertifiziert werden, so dass genau diese Mediziner von Health+ empfohlen werden.Das wäre der Weg zu einem globalen digitalen Gesundheitswesen, welches dienationalen Gesundheitssysteme ins Abseits drängt." Apple könnte mit einemHealth-Care-Service binnen weniger Jahre mehr über die Gesundheit der deutschenBevölkerung wissen als alle hiesigen Gesundheitseinrichtungen zusammen,befürchtet Hyun-Min Moon."Unser Gesundheitswesen darf nicht den Weg der Schweizer Uhrenindustrie gehen."Der CEO von Health Rise gibt zu bedenken: "Wer das als wirre Zukunftsfantasienabtut, der hat vermutlich auch nicht den Siegeszug der Smartwatches antizipiert,wie etwa die Schweizer Uhrenindustrie, die heute zusammen weniger Uhren verkauftals Apple. Es ist Zeit, heute die Weichen in Deutschland zu stellen, damit unser