raabkarcher: Neueröffnung in Bochum: Aus PLATTFORM wird Raab Karcher. Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum

Neuer Raab Karcher-Standort eröffnet am 01. März in Bochum



Der starke Generalist im Markennetzwerk von STARK Deutschland, Raab Karcher, beliefert Gewerbetreibende und Privatkunden in ganz Deutschland mit einem gewerkeübergreifenden Sortiment - individuell und schnell. Daran arbeiten rund 3.800 Mitarbeiter in derzeit 119 Niederlassungen bundesweit. Am 01. März 2021 eröffnet Raab Karcher einen neuen Standort in Bochum und baut die Präsenz im Ruhrgebiet, dem größten Ballungsraum Deutschlands, weiter aus.