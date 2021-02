Hays erhöht Beitrag zum Umweltschutz / Klimaneutralität bis Ende des Jahres (FOTO)

Mannheim (ots) - Hays plc will den eigenen Beitrag zum Umweltschutz und zur

Bekämpfung des Klimawandels erhöhen und verpflichtet sich, bis Ende 2021

klimaneutral zu werden.



Doing the right thing - so lautet einer der zentralen Unternehmenswerte von

Hays, den CEO Alistair Cox nun zum Anlass genommen hat, das Engagement seines

Konzerns zur Bekämpfung des Klimawandels zu verstärken. Bei der Verkündung der

Halbjahreszahlen Ende Februar gab Cox bekannt, dass Hays in allen

Geschäftsbereichen seine Ziele zur Reduzierung des Kohlendioxidausstoßes

konkretisieren werde, um bis Jahresende Klimaneutralität ausrufen zu können. Als

weltweiter Branchenführer will Hays damit auch in Sachen Klimaschutz eine

Vorreiterrolle einnehmen.







von den Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten globalen

Nachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals), speziell Ziel 13, wonach

es gilt, Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zu

bekämpfen. Das Klimaneutralitätsziel ist zudem ein klares Bekenntnis zum Pariser

Klimaabkommen von 2016, wonach die Erderwärmung auf deutlich unter zwei Grad

Celsius begrenzt werden soll.



Hays in Deutschland hat in den vergangenen Jahren und Monaten diesbezüglich im

Rahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie die wichtigsten Handlungsfelder

identifiziert, die auch als Grundlage für die Erklärung des Deutschen

Nachhaltigkeitskodex dient.



Um Klimaneutralität bis Ende des Jahres zu erreichen, setzt der

Personaldienstleister zunächst auf Kompensation, um dann Schritt für Schritt den

CO2-Ausstoß weiter zu reduzieren.



Schwerpunktmäßig konzentriert sich Hays in Deutschland dabei auf die Bereiche

Mobilität und Stromverbrauch, innerhalb derer bereits verschiedene Maßnahmen

ergriffen wurden. Diese umfassen unter anderem umweltfreundliche

Standortkonzepte, den 100-prozentigen Einsatz erneuerbarer Energiequellen sowie

eine auf Nachhaltigkeit ausgelegte Reiserichtlinie.



"Der verantwortungsvolle und sparsame Umgang mit Ressourcen ist für uns aus

ökologischer wie ökonomischer Sicht gleichermaßen wichtig. Deshalb haben wir bei

Hays in Deutschland in den vergangenen Jahren und Monaten etliche Maßnahmen zur

Ressourceneffizienz ergriffen und damit ein tragfähiges Fundament für das Ziel

Klimaneutralität gelegt", sagt Dirk Hahn, Vorstandsvorsitzender der Hays AG.



Über Hays



Hays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die Rekrutierung

von hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichen

Sektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit und

in Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.500

Mitarbeiter in 33 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2019/2020 Erlöse in Höhe

von 6,55 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus den

Bereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,

Sales & Marketing, Legal, Retail, Healthcare und HR.



Link zur Onlinemeldung



Hays erhöht Beitrag zum Umweltschutz (https://www.hays.de/personaldienstleistung

-aktuell/presse-mitteilung/presse-hays-erhoeht-beitrag-zum-umweltschutz)



Pressekontakt:



Maria Holschuh

PR / Content

Telefon: +49(0)621 1788 1104

E-Mail: mailto:maria.holschuh@hays.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/63173/4847923

OTS: Hays AG





Mit dem Streben nach Klimaneutralität unterstützt der Personaldienstleister dievon den Vereinten Nationen im Rahmen der Agenda 2030 verabschiedeten globalenNachhaltigkeitsziele (Sustainable Development Goals), speziell Ziel 13, wonaches gilt, Maßnahmen zu ergreifen, um den Klimawandel und seine Auswirkungen zubekämpfen. Das Klimaneutralitätsziel ist zudem ein klares Bekenntnis zum PariserKlimaabkommen von 2016, wonach die Erderwärmung auf deutlich unter zwei GradCelsius begrenzt werden soll.Hays in Deutschland hat in den vergangenen Jahren und Monaten diesbezüglich imRahmen einer Nachhaltigkeitsstrategie die wichtigsten Handlungsfelderidentifiziert, die auch als Grundlage für die Erklärung des DeutschenNachhaltigkeitskodex dient.Um Klimaneutralität bis Ende des Jahres zu erreichen, setzt derPersonaldienstleister zunächst auf Kompensation, um dann Schritt für Schritt denCO2-Ausstoß weiter zu reduzieren.Schwerpunktmäßig konzentriert sich Hays in Deutschland dabei auf die BereicheMobilität und Stromverbrauch, innerhalb derer bereits verschiedene Maßnahmenergriffen wurden. Diese umfassen unter anderem umweltfreundlicheStandortkonzepte, den 100-prozentigen Einsatz erneuerbarer Energiequellen sowieeine auf Nachhaltigkeit ausgelegte Reiserichtlinie."Der verantwortungsvolle und sparsame Umgang mit Ressourcen ist für uns ausökologischer wie ökonomischer Sicht gleichermaßen wichtig. Deshalb haben wir beiHays in Deutschland in den vergangenen Jahren und Monaten etliche Maßnahmen zurRessourceneffizienz ergriffen und damit ein tragfähiges Fundament für das ZielKlimaneutralität gelegt", sagt Dirk Hahn, Vorstandsvorsitzender der Hays AG.Über HaysHays plc ist ein weltweit führender Personaldienstleister für die Rekrutierungvon hoch qualifizierten Spezialisten. Hays ist im privaten wie im öffentlichenSektor tätig und vermittelt Spezialisten für Festanstellungen, Projektarbeit undin Arbeitnehmerüberlassung. Das Unternehmen beschäftigt weltweit über 11.500Mitarbeiter in 33 Ländern und erzielte im Geschäftsjahr 2019/2020 Erlöse in Höhevon 6,55 Mrd. Euro. In Deutschland vermittelt Hays Spezialisten aus denBereichen IT, Engineering, Construction & Property, Life Sciences, Finance,Sales & Marketing, Legal, Retail, Healthcare und HR.Link zur OnlinemeldungHays erhöht Beitrag zum Umweltschutz (https://www.hays.de/personaldienstleistung-aktuell/presse-mitteilung/presse-hays-erhoeht-beitrag-zum-umweltschutz)Pressekontakt:Maria HolschuhPR / ContentTelefon: +49(0)621 1788 1104E-Mail: mailto:maria.holschuh@hays.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/63173/4847923OTS: Hays AG