Geschäftsbereich External Affairs der Philip Morris GmbH formiert sich neu (FOTO)

Gräfelfing (ots) -



- Nach 35 Jahren im Unternehmen verabschiedet die Philip Morris GmbH Elfriede

Buben in die passive Phase der Altersteilzeit.

- Katrin Niethammer ist als Managerin Sustainability ab sofort für den Bereich

Sustainability zuständig.

- Dr. Charilaos Avrabos übernimmt die Leitung des Bereichs Corporate

Communication.

- Michaela Král'ovská wird Managerin Communication.



Mit dem Start ins neue Jahr strukturiert sich der Bereich External Affairs der

Philip Morris GmbH neu. " Die Neuaufstellung spiegelt die weit vorangeschrittene

Transformation unseres Unternehmens hin zu einer rauchfreien Zukunft wider, an

der wir weiter mit Hochdruck arbeiten", sagt Claudia Oeking, Geschäftsführerin

und Director External Affairs der Philip Morris GmbH . "Die externe

Kommunikation wird in ihrer zentralen Funktion als Sprachrohr nach außen weiter

gestärkt. Der neu geschaffene Bereich Sustainability zeigt die Ernsthaftigkeit

unserer Bemühungen, unsere gesamte Wertschöpfungskette nachhaltiger zu

gestalten."







Phase der Altersteilzeit



Anfang 1986 begann Elfriede Buben ihre langjährige Karriere bei der Philip

Morris GmbH. Während ihrer 35-jährigen erfolgreichen Laufbahn im Unternehmen

hatte Buben verschiedene Funktionen im Finanzbereich sowie bei External Affairs

inne. Viele Jahre fungierte sie als Unternehmenssprecherin, baute die

Kunstförderung der Philip Morris GmbH auf und trieb den Bereich Corporate

Citizenship mit seinen Sozialprojekten, unter anderem gegen häusliche Gewalt,

entscheidend voran. Darüber hinaus leitete Buben lange Zeit die Philip Morris

Stiftung, war für deren Forschungspreis verantwortlich und setzte außerdem neue

Schwerpunkte im Kampf gegen den illegalen Zigarettenhandel. 2016 übernahm sie

schließlich den neu geschaffenen Bereich Corporate Responsibility &

Sustainability. Hier schuf sie den mit 200.000 Euro dotierten Kulturförderpreis

"The Power of the Arts", der sich für eineoffene, integrative und inklusive

Gesellschaft einsetzt. Zusätzlich initiierte, koordinierte und begleitete

Elfriede Buben Projekte, die helfen, den ökologischen Fußabdruck des

Unternehmens zu minimieren und die Transformation hin zu einer nachhaltigeren

und rauchfreien Zukunft zu unterstützen. Für das Thema Nachhaltigkeit zeichnet

ab sofort Katrin Niethammer verantwortlich. Die Nachfolge von Elfriede Buben für

den Bereich Corporate Responsibility wird im Frühjahr bekannt gegeben.



"Elfriede Buben hat in den zurückliegenden 35 Jahren das soziale, kulturelle und

gesellschaftspolitische Profil unseres Unternehmens durch

Verantwortungsbewusstsein, Kreativität und Kontinuität maßgeblich geprägt und Seite 2 ► Seite 1 von 3



