IKK e.V.: Eine wirtschaftliche und effiziente Versorgung muss Ziel der nächsten Legislatur sein / Innungskrankenkassen positionieren sich zur Bundestagswahl 2021

Berlin (ots) - Die Innungskrankenkassen haben ihr Positionspapier für die zukünftige Gesundheitspolitik nach der Bundestagswahl 2021 in der heutigen Mitgliederversammlung des IKK e.V. einstimmig beschlossen. Das Papier, das Positionen und Forderungen zu den Kernbereichen Patientenfokus, Versorgung, Prävention, Pflege, Digitalisierung, Arzneimittelversorgung, Selbstverwaltung, Finanzierung und Wettbewerb umfasst, wird in Kürze veröffentlicht.

"Auch wenn zurzeit die gesundheitspolitische Diskussion einseitig durch die Corona-Pandemie geprägt wird, plädieren die Innungskrankenkassen im Sinne der Versorgung ihrer rund 5,2 Millionen Versicherten sowie zur Sicherstellung der Finanzierbarkeit und Belastungsgerechtigkeit für nachhaltige Veränderungen in der Gesundheitspolitik ", sagt Hans-Jürgen Müller, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. "Eine erfolgreiche und medizinisch hochwertige solidarische Krankenversicherung benötigt eine stabile und gerechte Finanzierungsbasis", betont Hans Peter Wollseifer, Vorstandsvorsitzender des IKK e.V. Er kritisiert, dass der Grundsatz der Beitragssatzstabilität politisch zu einer leeren Hülse geworden ist.



Die Innungskrankenkassen verweisen darauf, dass die Mehrbelastung durch die Gesetzgebung der laufenden Legislaturperiode zusammen mit den in der Regel vorzufinanzierenden Maßnahmen zur Bekämpfung der COVID-19-Pandemie eine große Herausforderung darstellen. Der im September 2020 zwischen der Gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und dem Bundesgesundheitsministerium konsentierte Fehlbetrag zur Stabilisierung des durchschnittlichen Zusatzbeitragssatzes bei 1,1 Prozent wurde bis Ende 2021 auf 16,6 Milliarden Euro geschätzt. Nur der Rückgriff auf acht Milliarden Euro aus den Reserven der Krankenkassen und ein einmaliger Bundeszuschuss in Höhe von fünf Milliarden Euro verhindern, dass der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz schon 2021 über 1,3 Prozent hinausschießt. "Diese Maßnahmen werfen aber schon jetzt die Frage auf, wie das über das Jahr 2021 hinaus absehbar weiter steigende Ausgabenniveau ohne sprunghaft steigende Zusatzbeiträge finanziert werden kann?", so Müller und verweist auf die KV-45 Ergebnisse zum 4. Quartal 2020, die trotz zurückgehender Inanspruchnahme von Leistungen aufgrund der Pandemie ein Rekorddefizit der GKV aufweisen.