Seite 2 ► Seite 1 von 2

Saarbrücken (ots) - Vorsorge und finanzielle Absicherung sind den Deutschen sehrwichtig.[1] Die Möglichkeiten hierzu sind zahlreich, aber nicht für jede oderjeden gleich sinnvoll oder geeignet. CosmosDirekt, der Direktversicherer derGenerali in Deutschland, bietet einen Überblick und gibt Tipps, welcheVersicherung in welcher Situation richtig absichert.Was hat die größte Bedeutung im Leben? Für die meisten Menschen in Deutschlandist es die eigene Gesundheit (99 Prozent), dicht gefolgt vom Wunsch, finanziellabgesichert zu sein (97 Prozent). Das ergab eine forsa-Umfrage im Auftrag vonCosmosDirekt. Kein Wunder, denn in jedem Leben gibt es Risiken undunvorhergesehene Ereignisse, die zu finanziellen Problemen führen können - fürsich selbst wie für die Familie. Daher ist es umso wichtiger, sich mit dem ThemaVorsorge zu beschäftigen und sich um entsprechende Versicherungen oder andereAbsicherungslösungen zu kümmern. Dabei gibt es aber keine allgemeingültigeEmpfehlung: Der Schutz sollte sich immer nach der jeweiligen persönlichenLebenssituation und dem individuellen Bedarf richten. Einmal im Jahr sollte derBedarf dann überprüft und der bestehende Versicherungsschutz entsprechendangepasst werden. CosmosDirekt erklärt, welche Versicherungen für wen wichtigsind und was es dabei zu beachten gilt.PRIVATE HAFTPFLICHTVERSICHERUNG - EIN MUSS FÜR JEDENDie private Haftpflichtversicherung ist eine der wichtigsten Absicherungenüberhaupt, denn jeder haftet für Schäden, die er anderen gegenüber verursacht -im schlimmsten Fall mit seinem gesamten Vermögen. Mit derHaftpflichtversicherung erhält man einen hohen Schutz zu einem vergleichsweisegeringen Beitrag. Sandra Kniesigk, Versicherungsexpertin bei CosmosDirekt,empfiehlt: "Unverheiratete Paare, die zusammenwohnen, können Versicherungskostensparen, indem sie ihre Policen zusammenlegen. Versichert man sich als Familie,sind Partner und Kinder automatisch mitversichert, sofern sie in einem Haushaltleben."RISIKOLEBENSVERSICHERUNG - SCHUTZ FÜR HINTERBLIEBENEOb Familiengründung, der Aufbau eines eigenen Geschäfts oder die Erfüllung desTraums vom Eigenheim - eine Risikolebensversicherung ist immer dann eineSchutzoption, wenn durch einen Todesfall die Hinterbliebenen in großefinanzielle Schwierigkeiten geraten würden. "Wer bereits eineRisikolebensversicherung hat, sollte die Versicherungssumme anpassen, falls sichdie persönliche Situation ändert. Bei dieser Gelegenheit empfiehlt sich auch, zuüberprüfen, wer im Todesfall die Leistung erhalten soll" , rät Karina Hauser,Vorsorgeexpertin bei CosmosDirekt.