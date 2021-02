Dortmund (ots) - UnfallGiro XL, die Unfallversicherung der Continentale

Erst im vergangenen Jahr ist der Tarif komplett überarbeitet worden. "DieAuszeichnung von unabhängiger Stelle ist für uns besonders wertvoll", sagtStefan Andersch, Vorstand der Continentale Sachversicherung. "Sie bestätigt unsnoch einmal, dass wir schon in der Grundsicherung umfassenden Schutz zu einemfairen Preis bieten. Das haben wir mit dem Tarif-Update noch weiter verbessert."Kunden profitieren von einer stark vereinfachten Gesundheitsprüfung und einemweit gefassten Unfallbegriff. So sind beispielsweise Infektionen durchInsektenstiche oder Schutzimpfungen mitversichert. Neu ist auch derVersicherungsschutz für Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste bei Infektionendurch Anspucken, Anhusten, Anniesen und Anhauchen. Ein weiteres Plus: ZahlreicheLeistungen sind ohne Extra-Kosten bereits im Grundschutz enthalten. Dazu zählenzum Beispiel die Auslands-Assistance, eine Kurkostenbeihilfe, Haushaltshilfegeldfür Erwachsene und eine Rooming-in-Leistung für Kinder.Produktfamilie nach Baukasten-PrinzipDer jetzt ausgezeichnete Tarif ist Teil der UnfallGiro-Produktfamilie. Neben demBasistarif gibt es die XXL-Variante sowie den Top-Schutz. UnfallGirofunktioniert nach einem Baukasten-Prinzip. Nach Wahl des Tarifs entscheidet derKunde, wie umfassend er zum Beispiel die Unfallrente abschließen möchte. DerVersicherungsschutz kann durch Wahlbausteine erweitert werden. Möglich sind zumBeispiel Schmerzensgeld schon bei kleinen Unfällen und Sofortleistungen beibestimmten Verletzungen.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.continentale.de/ . FreieVermittler finden für sie aufbereitete Informationen unterhttps://makler.continentale.de/-/2021-02-01-sv-unfallgiro-siegel-franke-bornbergÜber die Continentale Sachversicherung AGDie Continentale Sachversicherung AG ist ein Unternehmen des ContinentaleVersicherungsverbundes. Dieser wird getragen von dem Grundgedanken desVersicherungsvereins auf Gegenseitigkeit, der sich aus der Rechtsform derObergesellschaft, der Continentale Krankenversicherung a.G., ergibt. Bei ihr wieim gesamten Verbund stehen die Bedürfnisse der Kunden im Mittelpunkt. AlsVersicherungsverein ist die Continentale geschützt gegen Übernahmen.Gegründet wurde die Gesellschaft 1960. Sitz des Unternehmens ist in Dortmund.Heute betreut die Continentale Sachversicherung AG rund 2,7 Millionen Verträgeund erzielt Beitragseinnahmen von rund 525 Millionen Euro. Als breitaufgestelltes, mittelständisches Unternehmen gehört sie zu den festen Größen aufdem deutschen Markt der Schaden- und Unfallversicherung. Von derKraftfahrtversicherung über die Unfall-, Haftpflicht-, Gebäude-, Hausrat- undInhaltsversicherung bis hin zur Rechtsschutzversicherung bietet sie Lösungen fürprivate und gewerbliche Kunden. Weitere Informationen finden Sie unterhttp://www.continentale.de/ .Pressekontakt:Bernd GoletzLeiter UnternehmenskommunikationTel.: 0231/919-2255mailto:presse@continentale.dehttp://www.continentale.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12076/4847978OTS: Continentale Versicherungsverbund