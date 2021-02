USU-Technologie erhält Enterprise Software Asset Management Zertifizierung von ITAM Review

Aachen - 25. Februar 2021 - USU, weltweit führender Anbieter für Software Asset Management (SAM)-Lösungen, hat für seine Gesamtlösung zur Optimierung von Software Asset Management (SAM) in großen Unternehmen die international anerkannte Zertifizierung "Enterprise SAM Certification" von ITAM Review erhalten. ITAM Review ist die führende Analysten-Organisation der Branche und bietet IT Asset Management (ITAM)-, SAM- und Lizenzierungsexperten eine weltweite Community. Die Zertifizierung bestätigt, dass USU SAM-Tools höchste Produktstandards erfüllen und den Anforderungen komplexer Unternehmen an umfassendes SAM gerecht werden. Für die Untersuchung wurden u.a. die realen Produktfähigkeiten anhand gängiger Anwendungsfälle durch ITAM Review-Analysten und Kunden bewertet, welche das USU-Produkt bereits in Live-Umgebungen einsetzen.

Besonders hervorgehoben wurden das gute Preis-Leistungsverhältnis, der schnelle Return on Investment, die Flexibilität, die leistungsstarken Funktionen, die Skalierbarkeit, die Managed Services und der partnerschaftliche Ansatz von USU, den Kundenerfolg zu gewährleisten.

"USU Software Asset Management ist ein ausgereiftes Produkt, dass unsere Kriterien für SAM-Tools im Unternehmensmaßstab erfüllt. Die SAM-Lösungen von USU ermöglichen Enterprise-Kunden die Verwaltung des kompletten Lebenszyklus der Software-Lizenzierung in den heutigen hochdynamischen IT-Umgebungen", erklärt AJ Witt, Branchenanalyst bei ITAM Review.



"Wir freuen uns sehr über diese unabhängige Zertifizierung durch ITAM Review. Die Analysten und Referenzkunden haben das gute Preis-Leistungs-Verhältnis und den raschen ROI besonders hervorgehoben. In der Tat sparen unsere Kunden mit USU SAM-Lösungen jedes Jahr ca. 10 Milliarden Euro an Software-Lizenzkosten ein", sagt Achim Rudolph, Managing Director von USU.