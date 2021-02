Vitalpin initiiert Förderpreise für nachhaltige Projekte im Alpenraum

Innsbruck (ots) - WEIL UNS DER SCHUTZ DER ALPEN AM HERZEN LIEGT



Von der alpinen Wirtschaft für die alpine Wirtschaft: Vitalpin vergibt

Förderpreise in der Höhe von rund 65.000,- Euro für innovative Projekte im

Bereich Umwelt- und Klimaschutz sowie für nachhaltiges Wirtschaften im

Alpenraum. Unternehmen, Vereine und Start-ups können sich ab März für die

Teilnahme bewerben. Eine prominent besetzte Jury wählt die preiswürdigen

Projekte aus - den Vorsitz übernimmt der ehemalige EU-Kommissar Dr. Franz

Fischler. Die Initiative von Vitalpin, die laut Geschäftsführerin Theresa Haid

als erster Schritt am Beginn einer langen Reise steht, wird von Topunternehmen

wie Zanier sowie der Lebensmittelkette Lidl Österreich unterstützt.



Vitalpin KlimaInvestment sammelt finanzielle Mittel durch freiwillige

Prämienzahlungen von Unternehmen und unterstützt damit die Umsetzung von

Projekten, mit denen Treibhausgase vermieden oder reduziert werden können. Eine

internationale Expertenjury wertet die vorgeschlagenen Projekte aus und

entscheidet anhand eines Bewertungskatalogs über die Vergabe der Förderpreise.









Damit Tourismus und der Schutz der Alpen enger aneinanderrücken, hat Vitalpin

gemeinsam mit dem Klimaschutz-Experten ClimatePartner bereits 2019 das

Klimaprojekt "Vitalpin | Dein Partner im Klimaschutz" ins Leben gerufen. Warum,

erklärt Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Haid , folgendermaßen: "Es stört

mich, wenn Klimaschutz und Tourismus oft als nicht vereinbar dargestellt werden.

Vielmehr liegen der Wert und der Reiz der Alpen für Einheimische und Touristen

gerade darin, dass dieses Ökosystem möglichst intakt ist. Klimaschutz muss also

im ureigensten Interesse der Tourismuswirtschaft sein." Vitalpin, der Verein,

der die Interessen von einer Million Menschen und Betrieben in den Alpen

vertritt, begleitet daher viele Tourismusbetriebe auf ihrem Weg zu mehr

Klimaschutz. "Im Zuge unserer Arbeit entstand der Wunsch, regionale Maßnahmen

bei uns im Alpenraum zu fördern und damit der Natur und Lebensqualität bei uns

etwas zurückzugeben."



NAMHAFTE UNTERNEHMEN SCHLIEßEN SICH AN



Jakob Sterlich , Prokurist von ClimatePartner Austria dazu: "Wir hatten in der

Vergangenheit etliche Anfragen von Unternehmen, die im Zuge ihrer

Klimaneutralitätszertifizierung auch einen regionalen Beitrag leisten wollten.

Mit dem Vitalpin KlimaInvestment ist dafür nun eine großartige Möglichkeit

geschaffen worden. Deshalb bin ich auch nicht überrascht, dass sich bereits

Großunternehmen wie Lidl Österreich und Zanier dafür entschieden haben."



Der CEO des Tiroler Traditionsunternehmen ZANIER, Markus Zanier , erklärt das Seite 2 ► Seite 1 von 2



SCHUTZ DES ALPENRAUMSDamit Tourismus und der Schutz der Alpen enger aneinanderrücken, hat Vitalpingemeinsam mit dem Klimaschutz-Experten ClimatePartner bereits 2019 dasKlimaprojekt "Vitalpin | Dein Partner im Klimaschutz" ins Leben gerufen. Warum,erklärt Vitalpin Geschäftsführerin Theresa Haid , folgendermaßen: "Es störtmich, wenn Klimaschutz und Tourismus oft als nicht vereinbar dargestellt werden.Vielmehr liegen der Wert und der Reiz der Alpen für Einheimische und Touristengerade darin, dass dieses Ökosystem möglichst intakt ist. Klimaschutz muss alsoim ureigensten Interesse der Tourismuswirtschaft sein." Vitalpin, der Verein,der die Interessen von einer Million Menschen und Betrieben in den Alpenvertritt, begleitet daher viele Tourismusbetriebe auf ihrem Weg zu mehrKlimaschutz. "Im Zuge unserer Arbeit entstand der Wunsch, regionale Maßnahmenbei uns im Alpenraum zu fördern und damit der Natur und Lebensqualität bei unsetwas zurückzugeben."NAMHAFTE UNTERNEHMEN SCHLIEßEN SICH ANJakob Sterlich , Prokurist von ClimatePartner Austria dazu: "Wir hatten in derVergangenheit etliche Anfragen von Unternehmen, die im Zuge ihrerKlimaneutralitätszertifizierung auch einen regionalen Beitrag leisten wollten.Mit dem Vitalpin KlimaInvestment ist dafür nun eine großartige Möglichkeitgeschaffen worden. Deshalb bin ich auch nicht überrascht, dass sich bereitsGroßunternehmen wie Lidl Österreich und Zanier dafür entschieden haben."Der CEO des Tiroler Traditionsunternehmen ZANIER, Markus Zanier , erklärt das