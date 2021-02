Interlloyd Hausratversicherung 'Infinitus' erfindet sich neu / Hausratschutz 'Infinitus' mit neuen Leistungen und Preisen

Düsseldorf (ots) - Ob Hackerangriffe auf das Smart Home, der Diebstahl von

Pedelecs, die Mitversicherung von Pendlerwohnungen oder der Verzicht auf

Leistungskürzungen - die Interlloyd-Versicherung hat ihre Hauratversicherung

'Infinitus' sowohl preis- als auch leistungsseitig umfassend überarbeitet.

Gleichzeitig wartet 'Infinitus' mit einem echten Highlight auf: Auch außerhalb

der Wohnung ist einfacher Diebstahl von versicherten Gegenständen bis 5.000 Euro

abgesichert. Damit gehört 'Infinitus' zu den modernsten Produkten am

Versicherungsmarkt.



"Mit Infinitus können unsere Kunden wirklich sorgenfrei durchstarten. Es gibt

keine versteckten Selbstbehalte, die Beiträge sind absolut bedarfsgerecht und

die Leistungen decken modernste Risiken ab", erklärt Dr. Matthias Maslaton,

Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE. Der

Maklerspezialist Interlloyd gehört als 100-prozentige Tochtergesellschaft der

ARAG Allgemeine zum ARAG Konzern.





Was macht den Unterschied?Der Lebensstil der Menschen ändert sich rasant. Neue Trends bergen aber auchneue Gefahren. Darauf muss eine moderne Hausratversicherung flexibel reagieren.Mit 'Infinitus' hat die Interlloyd einen individuellen Schutz für alleBedürfnisse kreiert. Bei der Festlegung der Beitragshöhe werden sowohl dieunterschiedlichen Risiken in urbanen und ländlichen Gebieten als auch das Alterder Kunden berücksichtigt.Wird ein E-Bike Bestandteil des Besitzes, so ist dieses genauso wie Fahrrädergrundsätzlich bis zur Versicherungssumme versichert.'Infinitus' stellt sich den Herausforderungen von Smart Home und Nachhaltigkeit.So ist z. B. ein Hackerangriff durch die Manipulation von SmartHome-Sicherungskomponenten bis 10.000 Euro versichert. Sogar der einfacheDiebstahl von versicherten Hausratgegenständen außerhalb der versichertenWohnung ist bis 5.000 Euro mitversichert.Im Rahmen der Nachhaltigkeit werdenMehrkosten für die energetischeModernisierung von Haushaltsgeräten sowie Mehrkosten bis 1.000 Euro für dieBeauftragung von nachhaltigen Unternehmen im Versicherungsfall erstattet.Weitere Neuerungen zum HausratschutzDie Interlloyd verzichtet auf eine Leistungskürzung, selbst wenn derVersicherungsschaden grob fahrlässig herbeigeführt wurde. Auch bei derVerletzung von Sicherheitsvorschriften bis zu einer Schadenhöhe von bis zu10.000 Euro werden keine Leistungen gekürzt. Bei Kleinschäden bis 5.000 Euroverzichtet die Interlloyd sogar auf die Prüfung einer Unterversicherung.Darüber hinaus greift der Schutz von 'Infinitus' bei Aufbruch von Kraft- undWasserfahrzeugen oder bei Sturmschäden auf dem Versicherungsgrundstück.Auch Schäden im Zusammenhang mit einer Straftat bis zu 1.000 Euro werdenerstattet, wenn der Versicherungsnehmer die Straftat bei der Polizei anzeigt.Abgerundet wird der Versicherungsschutz mit den Bausteinen Elementarschutz(Naturgefahrenversicherung), Glasbruch, Haushalts-Elektronik, Haus- undWohnungsschutzbrief sowie Fahrrad-Kasko mit Assistance-Leistungen.Der neue Baustein web@ktiv sichert Risiken des World Wide Web ab, wie etwaKreditkartenmissbrauch, Phishing oder Identitätsmissbrauch.Innovativer VersicherungsschutzDie Bestleistungsgarantie sichert dem Kunden stets den bestenVersicherungsschutz in Deutschland. Voraussetzung ist, dass derleistungsstärkere Tarif sowie die leistungsstärksten Bedingungen bei einem inDeutschland zugelassenen Versicherer für alle Kunden zugänglich sind. Mit derBesitzstandgarantie ist der Kunde auf der sicheren Seite und erleichtert demMakler die Beratung seiner Mandanten. Diese garantiert, dass im neuenVersicherungsschutz bei der Interlloyd keine Nachteile gegenüber dem bisherigenVersicherungsschutz entstehen.Pressekontakt:Brigitta MehringKonzernkommunikation ARAG SEFachpresse/Kunden PRTelefon: 0211 963-2560 Fax: 0211 963-2025E-Mail: mailto:brigitta.mehring@arag.dehttp://www.arag.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/29811/4848017OTS: ARAG